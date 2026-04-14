Chiến sĩ phá cửa sắt, nhường mặt nạ phòng độc, cõng người vượt biển lửa

Khoảng 23h ngày 12/4, tại một ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh cao 5 tầng 1 tum, nằm trong ngõ 131 Hồng Hà, phường Hồng Hà, TP Hà Nội, xảy ra hỏa hoạn. Thời điểm đó, bên trong nhà có 7 người, tuy nhiên khi cháy đã có 2 người kịp thoát nạn, còn 5 người khác bị mắc kẹt bên trong... các nạn nhân bị lửa kèm khói khí độc bủa vây.

Phá cửa sắt, cõng người dân vượt "biển lửa"

Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những chiến sĩ phòng cháy chữa cháy thuộc Công an Hà Nội không quản ngại nguy hiểm, đã kịp thời tiếp cận hiện trường dập lửa và đưa được 5 người mắc kẹt trong căn nhà đang cháy thoát nạn ra ngoài an toàn.

Trong những giây phút nguy cấp đó, hình ảnh một chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy mặt lấm lem khói bụi, trên lưng cõng theo một phụ nữ lao ra từ "biển lửa" đã khiến nhiều người nể phục, cảm động. Đó là Trung sĩ Nguyễn Lâm Tùng Sơn, cán bộ thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực số 8 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Hà Nội).

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn đêm 12/4 (Ảnh: Tuấn Sơn).

Trò chuyện với phóng viên Dân trí sau vụ việc, anh Sơn không giấu được sự mệt mỏi sau một đêm dài cùng đồng đội tham gia chữa cháy. Anh cho biết bản thân vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng lên đường chiến đấu với "giặc lửa" khi có hỏa hoạn xảy ra.

Nhớ lại vụ cháy vừa xảy ra, Trung sĩ Sơn cho biết, lúc đó là khoảng 23h02 ngày 12/4, khi đang túc trực tại đơn vị, anh cùng đồng đội nhận được tin báo cháy xảy ra tại một ngôi nhà dân trong ngõ 131 Hồng Hà, thuộc phường Hồng Hà. Theo anh Sơn, đây cũng là vị trí ngay sát trụ sở đơn vị của anh (tại đầu ngõ 131 Hồng Hà).

"Chỉ sau khoảng 1 phút từ khi nhận tin báo cháy, chỉ huy đơn vị đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt, tiếp cận hiện trường vụ việc, phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực số 7, 14 và Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông đến hiện trường, triển khai chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn", Trung sĩ Sơn kể.

Chân dung Trung sĩ Nguyễn Lâm Tùng Sơn (Ảnh: Trần Thanh).

Theo Trung sĩ Sơn, khi anh đến hiện trường, đám cháy đã bao trùm tầng 1 của ngôi nhà. Chỉ huy chữa cháy khi đó đã giao anh cùng với một chiến sĩ khác tiếp cận các tầng phía trên của ngôi nhà đang cháy từ một căn nhà khác liền kề. Ngoài ra, một tổ trinh sát khác sẽ làm nhiệm vụ tiếp cận trực tiếp từ tầng 1 ngôi nhà cháy, lên các tầng trên để tìm kiếm cứu nạn.

Nhận nhiệm vụ, anh Sơn cùng đồng đội đã leo lên một căn nhà liền kề với ngôi nhà đang cháy. Khi tới tầng 6, anh Sơn phải dùng kìm, cắt bỏ tấm thép rào chắn giữa hai ngôi nhà rồi tiếp cận vào tầng 6 của ngôi nhà đang cháy.

Chiến sĩ phòng cháy kể giây phút cứu người tử biển lửa (Video: Trần Thanh).

"Ngay khi vào được tầng 6 của ngôi nhà đang cháy, chúng tôi liền phát hiện 2 nạn nhân là vợ chồng - chủ ngôi nhà là anh V.C.T. và chị Đ.P.M. đang nằm thoi thóp dưới đất. Do quá hoảng loạn nên có lúc anh T. còn vùng vẫy, mất kiểm soát.

Khi đó, do khói độc đã bao trùm lên toàn bộ ngôi nhà, các nạn nhân bị khó thở, chúng tôi đã nhường mặt nạ của mình cho 2 nạn nhân rồi đưa họ qua lối tự mở sang căn nhà liền kề, đưa xuống dưới, bàn giao cho lực lượng y tế chăm sóc.

Còn 3 nạn nhân khác mắc kẹt ở tầng 3 của ngôi nhà, một tổ trinh sát thứ hai đã kịp thời tiếp cận và giải cứu họ an toàn", Trung sĩ Sơn kể lại.

Nói về hình ảnh cõng người phụ nữ thoát khỏi "biển lửa" khi xảy ra cháy, Trung sĩ Sơn cho biết người được anh cõng trên lưng là vợ của chủ ngôi nhà bị cháy. Thời điểm phát hiện ra nữ chủ nhà, nạn nhân này đang nằm gần một cục nóng điều hòa ở tầng 6 và đang bất tỉnh.

"Khi về đơn vị, tôi thấy nhiều đồng đội cho xem ảnh và mạng xã hội đăng tải hình ảnh của tôi đang đưa người bị nạn đi cấp cứu. Cảm giác khi ấy cũng khá vui, vì mỗi lần cứu được một ai đó là anh em trong đội đều cảm thấy hạnh phúc và trân trọng nghề của mình hơn", vị Trung sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy chia sẻ.

Hình ảnh Trung sĩ Nguyễn Lâm Tùng Sơn cõng theo nữ chủ nhà, thoát ra ngoài an toàn (Ảnh: Công an cung cấp).

Chia sẻ về những khó khăn gặp phải trong quá trình tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy ngôi nhà trong ngõ 131 Hồng Hà, anh Sơn cho biết địa hình khi tiếp cận đám cháy rất phức tạp.

Theo anh Sơn, khi xảy ra cháy, lối chính để tiếp cận ngôi nhà ở tầng 1 đã bị lửa và khói khí độc bao trùm. Khi anh cùng đồng đội tiếp cận căn nhà cháy từ một ngôi nhà khác liền kề thì gặp rất nhiều khó khăn trong việc phá và cắt các khung sắt bị hàn kín.

"Ngoài ra, do tầng 1 của ngôi nhà chứa các mặt hàng kinh doanh, nên khi xảy ra cháy đã phát sinh rất nhiều khói khí độc, khiến các nạn nhân bị bất tỉnh. Việc này khiến các cán bộ chiến sĩ phải vất vả để đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm", Trung sĩ Sơn nói.

Trăn trở "làm thế nào để cứu được nhiều người nhất"

Từ trụ sở Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực số 8 - đơn vị mà Trung sĩ Sơn đang công tác (Ảnh: Trần Thanh).

Mặc dù mới công tác trong ngành được 2 năm nay, nhưng Trung sĩ Nguyễn Lâm Tùng Sơn đã trực tiếp tham gia chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn hơn 60 vụ cháy lớn, nhỏ khác nhau. Với anh Sơn, mỗi vụ cháy đều là một kỉ niệm khó quên trong quá trình làm nhiệm vụ. Anh cho rằng, sau mỗi vụ cháy, điều anh học được chính là kinh nghiệm làm thế nào để cứu được nhiều người nhất, cứu nhanh nhất và chữa cháy kịp thời nhất.

Mặc dù bản thân đã trực tiếp cứu, và đưa 2 trong số 5 nạn nhân thoát nạn trong vụ cháy ra khỏi hiện trường an toàn, nhưng anh Sơn vẫn khiêm tốn nói rằng, đây không phải là công sức của chỉ một mình anh và còn rất nhiều các cán bộ chiến sĩ khác cũng đã làm điều tương tự. Đó là công việc và nghĩa vụ mà anh và đồng đội phải làm.

Nói về một trong những kỉ niệm khó quên nhất trong quá trình làm nghề, Trung sĩ Sơn cho biết đó chính là vụ cháy tòa chung cư mini cao 8 tầng ở đường An Dương Vương (quận Tây Hồ cũ), xảy ra vào tháng 6/2025. Khi ấy, anh cùng đồng đội đã giải cứu, đưa được 18 người thoát nạn từ tầng thượng của tòa nhà xuống đất an toàn.

"Ngày hôm đó có lẽ là một kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi và đồng đội. Buổi trưa 22/6, sau khi nhận tin báo cháy, tôi và đồng đội lập tức lên đường. Khi tiếp cận hiện trường ở tầng 6 của tòa chung cư mini, tôi nghe thấy một tiếng kêu cứu rất nhỏ, khi lao vào phòng, tôi và đồng đội phát hiện một cháu bé đang nằm thoi thóp giữa khói lửa.

Trung sĩ Sơn cùng đồng đội luôn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bất kể ngày đêm, mưa nắng (Ảnh: Trần Thanh).

Ngay sau đó tôi đã tháo mặt nạ dưỡng khí và nhường cho cháu bé, rồi cùng đồng đội đưa cháu bé thoát nạn xuống dưới. Tiếp đó, tôi cùng đồng đội di chuyển lên tầng thượng của căn chung cư mini và phát hiện 17 người khác đang mắc kẹt, những người này sau đó cũng được chúng tôi giải cứu an toàn", Trung sĩ Sơn nhớ lại.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tá Lã Tiến Đông, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực số 8 cho biết, tại đơn vị, Trung sĩ Sơn là một cán bộ năng động, nhiệt tình và rất có kỷ luật cả trong công việc lẫn đời sống hàng ngày.

"Trong vụ cháy đêm 12/4, đồng chí Sơn là một trong số những cán bộ chấp hành nhiệm vụ của chỉ huy chữa cháy rất nhanh, Sơn đã sử dụng các trang thiết bị để phá, cắt khung sắt và kịp thời tổ chức cứu nạn, đưa những người mắc kẹt thoát ra khỏi đám cháy một cách an toàn, hiệu quả", Trung tá Đông nhận xét.