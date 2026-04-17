Cháy nhà 4 tầng trong ngõ nhỏ ở Ba Đình, Hà Nội

Sáng 17/4, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết, vào lúc 5h44 cùng ngày, tại ngôi nhà dân ở số 35, ngõ 35 Hồng Phúc, phường Ba Đình, xảy ra hỏa hoạn.

Sau khi nhận thông tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Hà Nội đã điều 4 xe chữa cháy, 3 xe chỉ huy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ của Đội CC&CNCH khu vực số 7, 8 và 14, đến hiện trường để chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Căn nhà xảy ra cháy nằm sâu trong ngõ khiến xe chữa cháy tiếp cận gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, ngôi nhà xảy ra cháy có diện tích 25m2, cao 4 tầng và 1 tum, nằm sâu trong ngõ, xe chữa cháy không thể tiếp cận. Thời điểm cháy, ngọn lửa đã phát triển mạnh tại tầng 1 và có chiều hướng lan lên các tầng phía trên với nhiều khói khí độc.

Đến khoảng 6h35 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các nhà dân lân cận. Cảnh sát cứu được một người trong nhà, bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu kịp thời.

Lực lượng chức năng và người dân đưa người bị nạn đi cấp cứu (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngoài ra, thời điểm cháy cũng có 2 người khác bên trong căn nhà đã tự thoát nạn qua tầng 3.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.