Cháy quán massage ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 1 người mắc kẹt

Sáng 18/1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết, khoảng 23h52 ngày 17/1, cảnh sát nhận được tin báo cháy tại một ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh (quán massage), tại số 11, ngõ 339 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy.

Sau khi nhận tin báo, cảnh sát đã điều động 4 xe chữa cháy cùng 21 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường, giải cứu 1 nạn nhân bị mắc kẹt ở tầng 3 của căn nhà xảy ra cháy (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định đám cháy phát triển mạnh tại khu vực gác xép tầng 1, có 1 người dân bị mắc kẹt ở tầng 4. Ngay lập tức, cảnh sát PCCC&CNCH đã sử dụng thang cứu hộ để tiếp cận lên tầng 3 của ngôi nhà và đưa được 1 người bị nạn ra vị trí an toàn. Đồng thời triển khai đội hình dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Nhà chức trách cho hay, qua việc bố trí Đội CC&CNCH khu vực số 9 từ 51 Lãng Yên (phía ngoài đê sông Hồng) về thường trực tại số 39 Lương Yên đã giảm khoảng cách đến vụ cháy (giảm từ 3,6km xuống 2,8km), giảm thời gian tiếp cận vụ cháy (từ 7 phút xuống 4 phút), giúp lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng tiếp cận hiện trường, kịp thời cứu người bị nạn và dập tắt đám cháy.

"Trong thời gian tới, Ban Giám đốc Công an Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tham mưu, đề xuất mở rộng vị trí thường trực, bố trí lực lượng, phương tiện để tiếp tục giảm bán kính bảo vệ, tận dụng 5 phút vàng trong công tác chữa cháy và CNCH", vị đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội thông tin.