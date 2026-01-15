Hàng chục cảnh sát dập tắt đám cháy bên trong cụm công nghiệp ở Hà Nội

Sáng 15/1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết, vào lúc 23h52 ngày 14/1, cảnh sát nhận được tin báo cháy tại nhà kho thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần Logictic dược phẩm Đông Á, địa chỉ tại Lô A2, đường CN6, cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Nam Từ Liêm.

Khu vực nhà kho - nơi xảy ra vụ hỏa hoạn (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều 5 xe chữa cháy, cùng 33 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo cảnh sát, khu vực xảy cháy là nhà kho tiếp giáp nhà xưởng của Chi nhánh Công ty cổ phần Logictic dược phẩm Đông Á tại Hà Nội, chất cháy chủ yếu là giấy, bìa, sinh ra nhiều khói, khí độc và có khả năng cháy lan sang khu vực nhà xưởng liền kề.

Hàng chục cảnh sát được huy động để chữa cháy (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến khoảng 0h22 ngày 15/1, đám cháy đã được dập tắt, qua đó cảnh sát đã ngăn chặn cháy lan, bảo vệ được toàn bộ khu vực nhà xưởng có diện tích khoảng 1.000m2 với rất nhiều hàng hóa, tài sản bên trong.

Nhà chức trách cho hay, đám cháy không có thương vong về người, thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng làm rõ.