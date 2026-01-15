Trung tâm thông tin chỉ huy PCCC&CNCH của Bộ Công an hoạt động như thế nào?

Chiều 15/1, tại trụ sở Bộ Công an (số 96 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, TP Hà Nội) diễn ra Lễ ra mắt Trung tâm thông tin chỉ huy kết nối hệ thống truyền tin, báo sự cố phòng cháy, chữa cháy và ứng dụng “Báo cháy 114”; triển khai kế hoạch quản lý, vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu về PCCC&CNCH.

Các đại biểu bấm nút ra mắt Trung tâm thông tin chỉ huy kết nối hệ thống truyền tin, báo sự cố phòng cháy, chữa cháy và ứng dụng “Báo cháy 114" (Ảnh: Văn Phú).

Trung tâm thông tin chỉ huy hoạt động như thế nào?

Theo ban tổ chức, hệ thống truyền tin báo cháy được vận hành theo mô hình chỉ huy nhiều cấp, đảm bảo tập trung, thống nhất.

Ở cấp Cục, Trung tâm Thông tin Chỉ huy C07 giữ vai trò giám sát toàn hệ thống, hỗ trợ kỹ thuật và điều phối vượt cấp; đồng thời xử lý các tình huống phức tạp và huy động lực lượng liên tỉnh khi cần thiết.

Trung tâm Thông tin Chỉ huy PC07 tại các tỉnh, thành, giữ vai trò nòng cốt trong việc tiếp nhận xử lý tin báo cháy từ các nguồn tin, tham gia điều hành lực lượng PCCC; đồng thời giám sát toàn bộ luồng nghiệp vụ và chủ trì điều động, chi viện tại địa phương.

Đội cảnh sát PCCC&CNCH sẽ là lực lượng tác chiến trực tiếp tại hiện trường; thực hiện điều động phương tiện, chiến sĩ tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; đảm bảo cập nhật diễn biến đám cháy và kết quả thực hiện về trung tâm chỉ huy PC07.

Theo nhà chức trách, trong mô hình này, thiết bị truyền tin báo cháy tại cơ sở được kết nối trực tiếp với tủ báo cháy trung tâm, truyền tín hiệu qua mạng LAN và 4G, duy trì trạng thái hoạt động 24/7.

Khi cảm biến phát hiện khói, nhiệt hoặc thay đổi trạng thái báo động, tín hiệu lập tức được gửi đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng GTEL - là nơi đóng vai trò đầu mối tiếp nhận, xác minh và xử lý dữ liệu. Chỉ trong vài giây, hệ thống truyền tin báo cháy cảnh báo đến tối thiểu ba số điện thoại của cơ sở qua cuộc gọi tự động và thông báo trên ứng dụng Gsafepro.

Thông qua ứng dụng trên, cơ sở nhận cảnh báo ngay cả khi không trực giám sát hay trong đêm tối, từ đó kịp thời tổ chức ứng phó ban đầu và khống chế đám cháy khi còn ở giai đoạn hình thành.

Tín hiệu báo cháy được truyền đồng thời tới Trung tâm Thông tin chỉ huy C07, PC07 và các đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại địa bàn; hiển thị tức thời trên bản đồ tác chiến kèm toàn bộ dữ liệu như vị trí cơ sở, số điện thoại liên hệ, các nguồn lực hỗ trợ như nguồn nước, trạm y tế, điện lực.

Tại trung tâm chỉ huy PC07 lúc này phần mềm tự động phát lệnh điều động đội cảnh sát PCCC&CNCH gần nhất với điểm cháy.

Bên cạnh thiết bị truyền tin báo cháy, hệ thống tích hợp nhận tin báo từ tổng đài 114 và ứng dụng báo cháy 114, hỗ trợ xác thực qua VNeID, nền tảng do Bộ Công an phát triển. Việc này giúp giảm thiểu tin báo nặc danh, làm mất thời gian xác minh khi tình huống khẩn cấp.

"Chuyển từ quản lý thủ công sang quản trị dữ liệu số"

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Văn Phú).

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết trong những năm qua, công tác PCCC&CNCH đã có nhiều chuyển biến tích cực, số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ đã giảm rõ rệt.

"Trong năm 2025, cả nước đã xảy ra 3.151 vụ cháy, làm chết 90 người, bị thương 98 người, thiệt hại gần 800 tỷ đồng. Số vụ cháy, nổ đã giảm 24%, giảm 19% về thiệt hại so với năm 2024. Trung bình hàng ngày cả nước xảy ra khoảng 10 vụ cháy và 1 vụ nổ", Thứ trưởng Bộ Công an nêu.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cho biết, buổi lễ ra mắt hôm nay đánh dấu mốc chuyển đổi từ mô hình chỉ huy và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ truyền thống sang mô hình chỉ huy tiếp nhận thông tin điều động lực lượng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ bằng hệ thống công nghệ dữ liệu theo thời gian thực.

Qua đó khẳng định bước tiến quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; chuyển từ quản lý thủ công sang quản trị dữ liệu số, từ phản ứng thụ động sang chủ động, nhanh chóng và hiệu quả.