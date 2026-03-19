Cháy quán cà phê "hát cho nhau nghe" ở Hà Nội

Khoảng 20h30 ngày 19/3, tại một ngôi nhà dân kinh doanh quán cà phê ''hát cho nhau nghe'' ở số 70 phố Định Công Hạ (phường Định Công, Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn.

Theo cảnh sát, ngọn lửa bùng phát tại căn nhà dân kinh doanh quán cà phê rồi nhanh chóng lan rộng. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã tích cực tham gia chữa cháy, đồng thời báo cho lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CC&CNCH) khu vực số 12 cùng Đội CC&CNCH khu vực số 13 tới hiện trường tổ chức chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Nhà chức trách cho hay, sau khoảng 15 phút chữa cháy, vụ hỏa hoạn được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Diện tích cháy khoảng 20m2, không có thiệt hại về người.

Cũng trong đêm 19/3, một vụ cháy khác xảy ra tại điểm tập kết rác trên phố Hoàng Cầu (phường Ô Chợ Dừa). Đám cháy đã được lực lượng tại chỗ xử lý kịp thời.