Cháy nhiều căn nhà, chòi ven sông ấp Vàm Đầm trong đêm

UBND xã Tân Tiến (tỉnh Cà Mau) cho biết, khoảng 1h30 ngày 25/3, người dân ở khu dân cư ven sông ấp Vàm Đầm nghe có tiếng nổ lớn. Sau đó, lửa bùng phát tại khu vực này.

Theo nhận định ban đầu, đám cháy phát ra từ hộ ông Đ.H.K., sau đó lửa lan nhanh sang các nhà lân cận.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh cắt từ clip người dân cung cấp).

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ tham gia dập lửa. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn tỉnh Cà Mau cùng các xã lân cận tiếp ứng, hơn 2 giờ sau đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Qua thống kê ban đầu, vụ cháy không gây thương vong về người, nhưng thiêu rụi khoảng 10 căn nhà, chòi (chủ yếu làm bằng gỗ, lợp mái tôn) của 8 hộ dân.

Lãnh đạo UBND xã Tân Tiến cho biết, cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân. Trước mắt, xã hỗ trợ mỗi hộ bị ảnh hưởng 3 triệu đồng, đồng thời tổ chức di dời, dọn dẹp hiện trường.