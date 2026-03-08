Cháy nhà trong hẻm ở TPHCM, lửa lan sang 4 căn liền kề

Khoảng 11h, đám cháy bùng lên tại một căn nhà trong hẻm 76 Thái Phiên, phường Minh Phụng (gần cầu vượt Cây Gõ). Bên trong nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy khiến lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Người dân xung quanh dùng các vật dụng chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không thành.

Hiện trường vụ cháy nhà ở TPHCM (Ảnh: A.H.).

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Đến hơn 13h, đám cháy được khống chế.

Theo người dân địa phương, vụ hỏa hoạn làm 5 căn nhà bị thiệt hại. Trong đó, 2 căn bị thiêu rụi hoàn toàn, 3 căn liền kề hư hại một phần.

Vụ cháy không gây thương vong về người, nhưng khiến nhiều tài sản trong các căn nhà bị thiêu rụi.

“Căn nhà tôi vừa sửa lại trước Tết để làm phun xăm thẩm mỹ cho khách. Hỏa hoạn khiến toàn bộ tài sản bị thiêu rụi”, bà Nghi, chủ một căn nhà xảy ra hỏa hoạn, chia sẻ.