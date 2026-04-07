Cháy nhà 4 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt

Khoảng 1h16 ngày 7/4, tại ngôi nhà dân cao 4 tầng, 1 tum ở số 249 thôn Thượng, chợ Thạch Bích, xã Bình Minh, TP Hà Nội xảy ra cháy.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội CC&CNCH khu vực số 4 và số 33 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) đã điều 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cảnh sát giải cứu các nạn nhân mắc kẹt trong ngôi nhà xảy ra hoả hoạn (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, đám cháy xuất phát tại khu vực tầng 1 của ngôi nhà cao tầng. Tại hiện trường, đám cháy tỏa ra nhiều khói, khí độc, có nguy cơ lan lên các tầng phía trên.

Qua trinh sát nắm tình hình, cảnh sát xác định bên trong nhà có người mắc kẹt, chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận các tầng của ngôi nhà để tìm kiếm, cứu người bị nạn.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường vụ cháy (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau đó, cảnh sát đã triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng, ngăn chặn cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Đến khoảng 1h43 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người, không cháy lan sang các nhà bên cạnh và các tầng phía trên. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu và đưa 2 nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài an toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.