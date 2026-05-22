Cháy lớn tại xưởng sản xuất mút xốp ở Đồng Nai

Chiều 22/5, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với cơ quan chức năng phường Phước Tân, huy động lực lượng tham gia chữa cháy, dập lửa tại xưởng mút xốp của Công ty TNHH Sản xuất thương mại B&T trên đường Chu Mạnh Trinh, phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai.

Lực lượng chữa cháy phun nước dập lửa (Ảnh: Hoàng Bình).

Khoảng 14h cùng ngày, tại xưởng sản xuất mút xốp của công ty, lửa bén lên, bốc cháy dữ dội.

Thời điểm xảy ra vụ cháy vào buổi trưa, thời tiết khô nóng nên ngọn lửa bùng phát, hình thành cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Phát hiện hỏa hoạn, công nhân tại xưởng nhanh chóng dùng bình chữa cháy dập lửa.

Xe chữa cháy của Công an thành phố Đồng Nai đến hiện trường dập lửa (Ảnh: Hoàng Bình).

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Đồng Nai huy động gần 10 xe chữa cháy cùng lực lượng tiếp cận hiện trường. Tại đây, lực lượng cảnh sát đã tổ chức phun nước làm mát, không cho ngọn lửa cháy lan.

Người dân sống cạnh xưởng mút xốp cho biết, khoảng 14h lửa bắt đầu bùng lên. Nhà xưởng chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát nhanh, khói bốc cao. Khoảng 10 phút sau khi hỏa hoạn bùng phát, xe chữa cháy của cơ quan chức năng đã tới hiện trường dập lửa.

Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục chữa cháy.