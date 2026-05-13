Một gia đình bị ném "bom xăng" ở Đồng Nai

Ngày 13/5, lãnh đạo Công an phường Trị An (thành phố Đồng Nai) cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc gia đình chị Y. (khu phố Vĩnh An 5, phường Trị An) trình báo việc bị nhóm thanh niên ném "bom xăng" cách đây 1 tháng.

Theo Công an phường Trị An, vụ việc xảy ra vào giữa tháng 4. Công an phường Trị An đã xác định các đối tượng liên quan và mời lên làm việc.

Hiện, cơ quan công an điều tra, chờ kết quả giám định thiệt hại tài sản để thực hiện các bước tố tụng tiếp theo.

Hình ảnh nhà chị Y. (phường Trị An) bị nhóm thanh niên ném bom xăng (Ảnh: CTV).

Đại diện gia đình bị ném bom xăng thông tin, ngày 13/4, gia đình họ có 6 người gồm mẹ già, 2 vợ chồng cùng 3 con đang ngủ, đột nhiên ngoài đường có nhóm người ném vật cháy vào sân nhà.

"Vụ ném bom xăng khiến gia đình tôi hoảng sợ tột độ, thiệt hại một xe máy bị cháy, cửa nhà bị vỡ kính", người này cho biết.

Công an phường Trị An tiếp tục làm rõ vụ việc.