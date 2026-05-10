Cháy lớn tại xưởng may trong khu công nghiệp ở Đồng Nai

11h30 trưa 10/5, lửa bùng cháy dữ dội tại khu sản xuất của Công ty TNHH G&E Việt Nam, chuyên ngành hàng dệt may, trong Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6 (xã Phước An, thành phố Đồng Nai).

Vụ hỏa hoạn ở khu sản xuất của Công ty TNHH G&E Việt Nam (Ảnh: CTV).

Khi phát hiện hỏa hoạn, lực lượng bảo vệ công ty dùng hệ thống chữa cháy tại chỗ dập lửa, nhưng không thành. Do nguyên vật liệu chủ yếu là vải cùng nhiều thiết bị ngành dệt, đám cháy nhanh chóng lan rộng.

Đám cháy ở Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6 có cột khói bốc cao hàng trăm mét, từ xa vẫn có thể nhìn thấy khói cuồn cuộn. Trong đám cháy có phát ra tiếng nổ.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu hộ và cứu nạn Công an thành phố Đồng Nai đã huy động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng lực lượng cứu hỏa của các khu công nghiệp, Đội Phòng cháy chữa cháy khu vực Nhơn Trạch, Long Thành triển khai dập lửa.

Đến 14h15 cùng ngày, vụ cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát nhà xưởng và dập tắt các nguồn cháy còn lại.