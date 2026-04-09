Cháy lớn tại công ty mua bán sơn ở TPHCM

Tối 9/4, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã huy động xe chữa cháy cùng lực lượng đến hiện trường, triển khai dập lửa tại một công ty ở phường Long Nguyên.

Theo thông tin ban đầu, gần 21h cùng ngày, lửa bùng lên tại trụ sở công ty chuyên mua bán sơn trên đường ĐT 748, khu phố An Sơn, phường Long Nguyên (trước đây thuộc TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Lửa bốc lên cuồn cuộn từ công ty mua bán sơn (Ảnh: CTV).

Người dân xung quanh đã hỗ trợ dập lửa, nhưng bất thành. Chỉ vài phút sau, lửa bao trùm cả trụ sở công ty rộng hàng trăm mét vuông.

Lửa bùng mạnh do bên trong công ty chứa nhiều hóa chất. Người dân xung quanh chứng kiến những quả cầu lửa cuồn cuộn bốc lên.

Nhiều xe chữa cháy đã được huy động đến hiện trường, phối hợp cùng Công an phường Long Nguyên tổ chức dập lửa.

Đến 22h30, vụ hỏa hoạn được khống chế, hàng trăm mét vuông nhà xưởng bị đổ sập. Cảnh sát chưa ghi nhận thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đang tiếp tục phun nước để dập tắt hoàn toàn vụ cháy và kiểm tra hiện trường.