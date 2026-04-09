TPHCM phân định trách nhiệm trong việc kiểm tra phòng cháy, chữa cháy

UBND TPHCM vừa phân công các cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở trên địa bàn. Thành phố đã phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, phân định phạm vi, đối tượng và xác định rõ nguyên tắc, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

Trong đó, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM thực hiện nhiệm vụ kiểm tra định kỳ, đột xuất về phòng cháy, chữa cháy đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (trừ nhà ở riêng lẻ cấp II trở lên) theo danh sách cơ sở quy định tại phụ lục II, Nghị định số 105 của Chính phủ, thuộc phạm vi quản lý.

Lực lượng công an kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại TPHCM (Ảnh: An Huy).

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, kiểm tra định kỳ và đột xuất về phòng cháy chữa cháy theo danh sách cơ sở quy định tại phụ lục II, Nghị định số 105 của Chính phủ, đối với các cơ sở là di tích hoặc có yếu tố gốc cấu thành giá trị di tích hoặc là bộ phận cấu thành cảnh quan văn hóa của di sản thế giới, di tích quốc gia đặc biệt, cụm di tích quốc gia.

Các ban quản lý thực hiện nhiệm vụ kiểm tra định kỳ, đột xuất về phòng cháy, chữa cháy đối với các công trình trong phạm vi ranh giới các khu chức năng được giao quản lý.

Đối với các công trình còn lại, UBND cấp xã tại TPHCM chỉ đạo Phòng Kinh tế; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị và các phòng chuyên môn phụ trách thực hiện nhiệm vụ kiểm tra định kỳ, đột xuất về phòng cháy, chữa cháy.

UBND TPHCM yêu cầu việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy phải bảo đảm hiệu quả, thống nhất, có sự phối hợp giữa các cấp, ngành. Công tác này phải đồng bộ với thẩm định, quản lý hồ sơ về phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở.

Việc kiểm tra phải bảo đảm đúng thẩm quyền, đối tượng, nội dung theo quy định của Nghị định số 105 và quy định có liên quan, không chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động kiểm tra. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong công tác phòng cháy và chữa cháy khi cần thiết.

Trường hợp một cơ sở nằm trên địa giới hành chính của nhiều phường, xã, UBND cấp xã, nơi có phần diện tích của cơ sở chiếm tỷ lệ lớn hơn, chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức kiểm tra. UBND cấp xã còn lại có trách nhiệm phối hợp theo yêu cầu của địa phương chủ trì.

Các sở, ngành, địa phương cần phối hợp với cơ quan công an tổ chức việc kiểm tra theo đúng quy định. Các đơn vị cũng thực hiện kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có đơn khiếu nại, tố cáo về vi phạm pháp luật liên quan đến phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoặc khi có yêu cầu phối hợp để phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự của cơ quan có thẩm quyền.

Kết quả kiểm tra, xử lý cần được thông báo tới chính quyền sở tại để phục vụ công tác phối hợp, theo dõi.