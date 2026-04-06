Cháy xưởng mùn cưa rộng 700m2 ở TPHCM, 3 người bị thương

Chiều 6/4, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại xưởng mùn cưa ở phường Vĩnh Tân (TPHCM) làm 3 người bị thương.

Khoảng 15h cùng ngày, đám cháy bùng phát tại xưởng sản xuất mùn cưa rộng hàng trăm mét vuông nằm trên đường Vĩnh Tân 34, phường Vĩnh Tân.

Cháy xưởng mùn cưa ở TPHCM, 3 người bị thương (Ảnh: Người dân cung cấp).

Phát hiện vụ việc, công nhân trong xưởng cùng người dân tìm cách dập lửa, nhưng bất thành. Gặp vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 32 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ, cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đến hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan. Đám cháy được khống chế và dập tắt ngay sau đó.

Theo nhân chứng, nhà xưởng có diện tích khoảng 700m2 được xây dựng tạm bợ với kết cấu cột kèo và mái tôn cũ. Thời điểm xảy ra vụ việc, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong nhà xưởng. Vụ cháy khiến 3 người bị thương, nhiều tài sản bên trong nhà xưởng bị thiêu rụi.