Cháy lớn nhà xưởng mút xốp ở Hưng Yên, khói đen bao trùm một vùng

Thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 26/3, một vụ cháy xảy ra tại nhà xưởng trên địa bàn phường Thượng Hồng (tỉnh Hưng Yên).

Tại hiện trường, đám cháy xuất phát từ khu vực nhà xưởng, sau đó nhanh chóng lan rộng do bên trong chứa mút xốp và bao bì dễ bắt lửa. Khói đen cuồn cuộn bốc cao, phủ kín một vùng rộng.

Ngọn lửa lan theo khu vực chứa nguyên liệu, khiến công tác tiếp cận và xử lý gặp nhiều khó khăn. Nhiều người dân tập trung theo dõi diễn biến vụ việc.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường. Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy triển khai phun nước làm mát, từng bước khống chế đám cháy.

Ông Nguyễn Minh Phúc, Chủ tịch UBND phường Thượng Hồng, cho biết công an tỉnh đã huy động lực lượng, phương tiện tổ chức chữa cháy; chính quyền địa phương phối hợp hỗ trợ để dập lửa khẩn trương.

Thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện. Lực lượng chức năng tiếp tục xử lý đám cháy, ngăn cháy lan; thiệt hại và nguyên nhân chính thức đang được xác minh.