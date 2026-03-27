Cháy Khu kinh tế đêm Măng Đen, nhiều ki-ốt bị thiêu rụi

Ngày 27/3, UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi cho biết địa phương đang phối hợp cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại Khu kinh tế đêm Măng Đen.

Khoảng 10h30 cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng phát từ một ki-ốt trong Khu kinh tế đêm Măng Đen, xã Măng Đen. Do thời tiết nắng nóng kết hợp với vật liệu dễ cháy khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm nhiều ki-ốt lân cận.

Ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều ki-ốt trong Khu kinh tế đêm Măng Đen (Ảnh: Chí Anh).

Nhận tin báo, Công an xã Măng Đen phối hợp lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Ngãi) huy động 2 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Đến khoảng 11h30, đám cháy cơ bản được khống chế.

Theo UBND xã Măng Đen, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 4 ki-ốt và làm ảnh hưởng đến 2 gian hàng liền kề. Rất may không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Khu kinh tế đêm Măng Đen có diện tích khoảng 2,5ha, nằm giữa rừng thông. Tại đây có 24 ki-ốt được thiết kế gần gũi với thiên nhiên, phục vụ các hoạt động ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật. Đây là điểm thu hút đông đảo du khách, đặc biệt vào buổi tối ở Măng Đen.