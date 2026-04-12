Cháy công ty gỗ, khói đen bốc cao hàng chục mét giữa trưa nắng 40 độ C

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 12/4, tại một doanh nghiệp chế biến và kinh doanh gỗ trên đường 26/3, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngọn lửa bùng phát rồi nhanh chóng bao trùm toàn bộ tòa nhà 3 tầng, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Thời điểm này, thời tiết tại địa phương có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời khoảng trên 40 độ C.

Hiện trường vụ hỏa hoạn (Ảnh: Văn Nguyễn).

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Hà Tĩnh điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lãnh đạo UBND phường Thành Sen cho biết đã cử lực lượng quân sự, công an đến tham gia phối hợp dập lửa, ngăn không để cháy lan sang các khu vực lân cận. Do bên trong xưởng chứa nhiều đồ gỗ, vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát mạnh, công tác chữa cháy khó khăn.

Đến hơn 13h cùng ngày, đám cháy tạm thời được khống chế. Nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê.