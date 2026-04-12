Tàu cá bốc cháy trong đêm

Ngày 12/4, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết vào tối 11/4 đã xảy ra vụ cháy tàu cá mang số hiệu QNg55376TS của ông V.T.P. (58 tuổi).

Khoảng 21h30 ngày 11/4, người dân thôn Phước Thiện (xã Vạn Tường) phát hiện một tàu cá neo đậu bên bờ biển bốc cháy dữ dội. Thời điểm này vùng biển thôn Phước Thiện có gió mạnh, trên tàu lại có nhiều ngư cụ nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Tàu cá của ngư dân xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) bốc cháy (Ảnh: Đình Hiền).

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi đến hiện trường khống chế ngọn lửa. Do tàu nằm xa bờ, ngọn lửa đã bao trùm con tàu nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến 0h ngày 12/4 ngọn lửa mới được dập tắt.

“Vụ cháy làm con tàu hư hỏng nặng, ước thiệt hại khoảng 800 triệu đồng. Công an đang điều tra nguyên nhân vụ cháy”, ông Hiền thông tin.

Nhiều năm qua, tình trạng cháy tàu cá thường xuyên xảy ra gây thiệt hại nặng cho ngư dân. Phần lớn các vụ cháy tàu cá là do chập điện.