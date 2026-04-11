Tài xế hô hoán hành khách rời xe khi phát hiện động cơ bốc cháy

Chiều 11/4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa, xác nhận một vụ cháy xe khách xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Tu Bông (tỉnh Khánh Hòa).

Theo thông tin ban đầu, hơn 14h cùng ngày, trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Tu Bông, ô tô khách mang biển kiểm soát 78H-02xxx do tài xế L.T.D. (trú tại TPHCM) điều khiển, đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam bất ngờ bốc cháy.

Hiện trường vụ cháy xe khách trên quốc lộ 1 đoạn qua Khánh Hòa (Ảnh: Lê Anh Xuân).

Phát hiện khói và lửa bốc ra từ khu vực động cơ, tài xế lập tức cho xe tấp vào lề đường, hô hoán hành khách nhanh chóng rời khỏi xe an toàn. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ phương tiện.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cử lực lượng, phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan khống chế và dập tắt đám cháy.

Theo lực lượng chức năng, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng chiếc xe khách bị cháy rụi, hư hỏng nặng.

Vụ cháy cũng khiến giao thông trên quốc lộ 1 đoạn qua khu vực này bị ùn tắc cục bộ hướng Bắc - Nam.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.