Khoảnh khắc xúc động người dân dùng nón quạt cho chiến sĩ sau đám cháy

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc giản dị nhưng đầy xúc động tại thôn Bắc Cường, xã Thổ Tang (Phú Thọ) nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Trong clip, sau khi hoàn thành nhiệm vụ dập tắt đám cháy, nhiều chiến sĩ cứu hỏa ngồi nghỉ bên đường, mồ hôi nhễ nhại. Xung quanh họ, người dân mang nón lá, bìa carton, thậm chí dùng cả những vật dụng có sẵn để quạt mát.

Chia sẻ với phóng viên, chị Vũ Hương (xã Thổ Tang) - người quay đoạn clip - cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 12h ngày 8/4.

Hình ảnh xúc động thắm tình quân - dân (Ảnh: Cắt từ clip).

Khi ấy, thời tiết rất nắng nóng. Các chiến sĩ phải làm việc liên tục nên rất vất vả. May mắn, thời điểm xảy ra cháy không có gió lớn nên ngọn lửa không lan quá rộng sang các hộ dân xung quanh. Sau 2 tiếng làm việc liên tục, các chiến sĩ mới có thể nghỉ ngơi.

“Tôi thấy vui và biết ơn vì lực lượng cứu hỏa đến rất nhanh, xử lý kịp thời hỗ trợ người dân. Người dân trong khu ai cũng thở phào”, chị Hương nói.

Thời tiết nắng nóng, điện khu vực bị cắt để đảm bảo an toàn, người dân đã chủ động mang nước uống cho các chiến sĩ, đồng thời mang các vật dụng có thể dùng làm quạt để hỗ trợ lực lượng cứu hỏa trong phút nghỉ ngơi.

Lực lượng chữa cháy làm việc tích cực trong điều kiện nắng nóng (Ảnh: Thông tin Thổ Tang).

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần dũng cảm, không quản hiểm nguy của các chiến sĩ cứu hỏa. Bên cạnh đó, hành động giản dị của người dân cũng được ca ngợi như một minh chứng đẹp cho tình quân - dân gắn bó.

“Xem mà thấy ấm lòng. Những hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa”, một tài khoản bình luận.

Tài khoản Bình An thì chia sẻ: “Chiến sĩ dũng cảm còn người dân thật dễ thương”.

Người dân dùng mọi vật dụng có thể để quạt cho các chiến sĩ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Liên quan đến sự việc, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Thanh Tuấn, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân xã Thổ Tang cho hay, vụ cháy xảy ra vào trưa 8/4 tại hộ gia đình ông Vũ Văn Kh. (thôn Bắc Cường).

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Phòng PC07, Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành chữa cháy, dập lửa, khống chế đám cháy không để xảy ra cháy lan.

Đến 12h51, đám cháy được khống chế và đến 14h26, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Thông tin Thổ Tang).

Công trình xảy ra cháy là nhà 3 tầng, diện tích mỗi sàn khoảng 200m2. May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân gây cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hình ảnh trong clip cho thấy sự kịp thời quyết liệt của lực lượng chức năng và sự tận tình, phối hợp của người dân địa phương khi hỏa hoạn không may xảy ra.