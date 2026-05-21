Cháy công ty điện máy ở TPHCM, công nhân hối hả di dời tài sản

Chiều 21/5, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một công ty điện máy ở xã Xuân Thới Sơn (TPHCM).

Hơn 14h cùng ngày, đám cháy bùng phát tại công ty điện máy có kết cấu một trệt hai lầu trên đường DS 10, xã Xuân Thới Sơn. Phát hiện hỏa hoạn, nhiều công nhân hô hoán dùng bình chữa cháy dập lửa đồng thời di dời vật dụng, hàng hóa trong kho ra khu vực an toàn.

Đám cháy bùng phát tại một công ty điện máy ở xã Xuân Thới Sơn vào chiều 21/5 (Ảnh: Người dân cung cấp).

Gặp vật dụng dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, cột khói cuồn cuộn bốc lên cao.

Nhận tin báo, Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan.

Tại hiện trường, cảnh sát tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng, dùng thang leo lên mái hiên phun nước vào trong để dập lửa. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế.

Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê.