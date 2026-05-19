Cháy tại ban công căn hộ chung cư ở TPHCM

Ngày 19/5, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại chung cư Safira Khang Điền trên đường Võ Chí Công, phường Long Trường.

Khoảng 15h30 cùng ngày, lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực ban công một căn hộ ở tầng 7 của chung cư. Nghe tiếng hô hoán cùng chuông báo cháy vang lên, hàng trăm cư dân nhanh chóng di chuyển bằng thang bộ xuống sảnh để đảm bảo an toàn.

Đám cháy bùng phát tại khu vực ban công căn hộ chung cư ở tầng 7 (Ảnh: Người dân cung cấp).

Thời điểm xảy ra vụ việc, khói đen bốc cao, lan lên các tầng phía trên. Lực lượng chữa cháy tại chỗ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp khống chế đám cháy.

Nhận tin báo, Công an phường Long Trường phối hợp cùng lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan. Ít phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo cơ quan chức năng, vụ hỏa hoạn không gây thương vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định cháy xuất phát từ cục nóng máy lạnh lắp đặt ngoài ban công căn hộ.