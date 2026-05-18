Cháy tại trạm biến áp 110kV ở TPHCM

Ngày 18/5, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại trạm biến áp 110kV, đường Thạnh Lộc 16, phường An Phú Đông.

Khoảng 8h30 cùng ngày, người dân phát hiện khói đen ngùn ngụt bốc lên từ bên trong khu vực trạm biến áp.

Khói đen bốc lên cuồn cuộn tại trạm biến áp 110kV ở phường An Phú Đông (Ảnh: Người dân cung cấp).

Thời điểm trên, nhân viên trong trạm cùng một số người dân tìm cách dập lửa nhưng bất thành, nên gọi báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 12 (PC07, Công an TPHCM) đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để dập lửa, ngăn cháy lan. Sau khoảng 20 phút đám cháy được khống chế.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, làm một số vật dụng, thiết bị bên trong trạm biến áp bị hư hại.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Tổng Công ty điện lực TPHCM cho biết, sự cố xảy ra tại khu vực tụ bù ắc quy trong trạm. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt dập tắt đám cháy, vụ hỏa hoạn không gây mất điện cho khu vực.