Cây sa kê bật gốc, ngã đè ô tô ở TPHCM

Chiều 6/3, lực lượng chức năng phường Tam Thắng (trước đây thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang xử lý hiện trường vụ cây xanh ngã đè ô tô.

Cây sa kê bật gốc, ngã đè ô tô (Ảnh: CTV).

Khoảng 15h cùng ngày, ô tô 5 chỗ biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đậu gần địa chỉ 270 Huyền Trân Công Chúa (phường Tam Thắng, TPHCM).

Bất ngờ cây sa kê trên vỉa hè bị bật gốc, ngã ra đường và đè lên phần đuôi ô tô. Vụ việc khiến chiếc ô tô biến dạng, hư hỏng. May mắn thời điểm xảy ra sự cố, trong ô tô không có người và không có người đi xe máy nào bị cây ngã trúng

Qua ghi nhận, cây sa kê nói trên cao hơn 10m, đường kính khoảng 40cm và bị bật gốc hoàn toàn. Theo người dân, thời điểm cây bật gốc, thời tiết đang nắng đẹp.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đến ghi nhận sự cố, tiến hành cắt tỉa cây, giải tỏa hiện trường.