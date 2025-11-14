Trụ cầu treo bị nước lũ khoét sâu, người dân nơm nớp lo mất an toàn

Sau đợt mưa lũ vừa qua, trụ cầu treo Bến Mươi (xã Nghĩa Khánh, Nghệ An) bị xói mòn nghiêm trọng, đất đá quanh móng sạt lở, để lộ rõ 4 phần trụ cầu cách mặt nước 0,8-1m. Tình trạng này đang gây lo lắng cho hàng trăm lượt người dân và học sinh qua lại mỗi ngày.

Ghi nhận tại hiện trường, nền đất xung quanh trụ cầu đã sụt lún nghiêm trọng, nhiều điểm bong tróc, nghi sắt thép lộ ra, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chịu lực của công trình và an toàn giao thông.

Một khoảng đất lớn đã bị nước sông Hiếu cuốn trôi, các trụ bê tông trơ trọi giữa lòng sông, nhiều đoạn lộ ra những mảng đất sạt lở lớn.

Cầu treo Bến Mươi, xã Nghĩa Khánh (Nghệ An) bắc qua sông Hiếu, nối liền hai bờ phục vụ việc đi lại của người dân địa phương (Ảnh: Nguyễn Phê).

Người dân địa phương bày tỏ sự bất an. Một người dân xã Nghĩa Khánh, chia sẻ: “Tình trạng sạt lở đất ăn sâu vào trụ cầu này không biết nguy hiểm đến mức nào, nhưng chúng tôi cảm thấy rất bất an. Mỗi lần qua cầu, đặc biệt khi trời mưa hoặc nước sông dâng cao, ai cũng nơm nớp sợ chẳng may cầu bị sụt thì rất nguy hiểm”.

Ông Phạm Đức Thắng, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Khánh, cho biết cầu treo Bến Mươi được UBND tỉnh Nghệ An đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2014. Cây cầu này đóng vai trò huyết mạch, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân hai bên sông Hiếu.

Trụ cầu phía xã Nghĩa Khánh bị nước lũ xói lở, đất đá quanh móng bị khoét sâu, để lộ phần kết cấu phía dưới (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Thắng thông tin thêm: “Địa phương chịu ảnh hưởng của nhiều đợt mưa lũ lớn, đặc biệt là bão số 5 và số 10 trong năm nay khiến phần chân trụ cầu bị sạt lở. Ngày 9/11, xã đã kiểm tra thực tế, xác định hiện cầu vẫn đảm bảo kết cấu nhưng nguy cơ tiếp tục sạt lở là rất cao do xuất hiện nhiều vết nứt mới”.

Trước tình hình cấp bách này, UBND xã Nghĩa Khánh đã có văn bản gửi Sở Xây dựng Nghệ An, đề nghị kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng và có giải pháp gia cố kịp thời. Xã cũng kiến nghị UBND tỉnh xem xét đầu tư cầu kiên cố thay thế cầu treo, nhằm bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Người dân địa phương lo lắng phần trụ cầu treo Bến Mươi bị nước lũ khoét sâu (Ảnh: Nguyễn Phê).

Cầu treo Bến Mươi có chiều dài 190m, rộng 2,4m (phần xe chạy rộng 2m), là tuyến giao thông huyết mạch bắc qua sông Hiếu, nối xã Nghĩa Khánh với Nghĩa Lộc và trục đường Hồ Chí Minh đi các xã vùng Tân Kỳ cũ.

Trong những năm gần đây, người dân đã nhiều lần kiến nghị xây dựng cầu cứng thay thế do cầu treo đã xuống cấp, song dự án vẫn chưa được triển khai do thiếu vốn.

Hiện người dân xã Nghĩa Khánh mong muốn chính quyền sớm có biện pháp khắc phục tạm thời, đồng thời đẩy nhanh tiến độ khảo sát, đầu tư xây dựng cầu mới để đảm bảo an toàn tính mạng và phương tiện trong mùa mưa lũ.