Carnaval Hạ Long 2026 dự kiến thu hút hơn 80.000 người

Chiều 7/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết chương trình khai mạc Carnaval Hạ Long 2026 với chủ đề “Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới” là điểm nhấn của Tuần văn hóa, thể thao, du lịch chào hè.

Carnaval Hạ Long 2026 dự kiến thu hút 80.000 người tham gia (Ảnh minh họa: Báo QĐND).

Sự kiện dự kiến tổ chức lúc 20h ngày 30/4 tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, thu hút hơn 80.000 người tham gia. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Carnaval gồm ba phần chính là diễu hành, nghi lễ và chương trình nghệ thuật đặc biệt, tái hiện hành trình phát triển của Quảng Ninh từ vùng đất giàu truyền thống đến trung tâm phát triển năng động.

Phần nghệ thuật được xây dựng với ba chương “Bản giao hưởng cội nguồn”, “Tinh hoa hội tụ” và “Vươn tầm tỏa sáng”, kết hợp nghệ thuật truyền thống với công nghệ trình diễn hiện đại. Nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế tham gia biểu diễn.

Điểm nhấn của chương trình là màn diễu hành với 60 xe mô hình nghệ thuật, đại diện cho các địa phương, doanh nghiệp và các đoàn quốc tế. Các tiết mục đường phố được dàn dựng sôi động, tôn vinh bản sắc văn hóa vùng Mỏ.

Trong khuôn khổ tuần lễ, vũ hội đường phố “Vũ điệu 5 châu - Quảng Ninh chào hè” diễn ra từ 28/4 đến 2/5 trên các tuyến đường ven biển Hạ Long, Hồng Gai, Bãi Cháy, với sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật quốc tế.

Cùng thời gian, chương trình “Sóng hội ánh sáng tàu du lịch Di sản vịnh Hạ Long” quy tụ 50 tàu du lịch trang trí ánh sáng nghệ thuật, di chuyển dọc tuyến ven bờ từ Bãi tắm Hòn Gai đến cảng Tuần Châu, tạo không gian trình diễn ánh sáng trên mặt vịnh.

Chuỗi hoạt động được kỳ vọng tạo không khí lễ hội sôi động, góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh, thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế dịch vụ.