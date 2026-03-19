Khởi công đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh ngày 12/4

Theo kế hoạch, lễ khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh sẽ diễn ra vào ngày 12/4, tổ chức tại khu vực xây dựng ga Hạ Long Xanh, thuộc địa bàn phường Tuần Châu (Quảng Ninh) và phường Việt Hưng (Hà Nội).

Đây là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm mang tính liên vùng, có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh và các địa phương liên quan.

Tỉnh cũng đề nghị tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có, đồng thời huy động sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà đầu tư với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương.

Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công - tư (PPP), với tổng vốn đầu tư khoảng 147.000 tỷ đồng; trong đó chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng khoảng hơn 10.000 tỷ đồng sẽ do ngân sách Nhà nước bảo đảm.

Tuyến đường sắt có tổng chiều dài khoảng 120km, được thiết kế là đường đôi khổ tiêu chuẩn 1.435mm, điện khí hóa, tốc độ tối đa 350km/h. Tuyến đi qua 4 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Điểm đầu của tuyến đặt tại ga Cổ Loa (Hà Nội), điểm cuối tại khu vực Công viên công cộng Tuần Châu, phường Tuần Châu (Quảng Ninh). Toàn tuyến được bố trí 5 ga gồm Cổ Loa, Gia Bình, Ninh Xá, Yên Tử, Hạ Long Xanh và một depot tại Hạ Long Xanh.

Depot này sẽ đảm nhiệm chức năng trung tâm kỹ thuật, bảo dưỡng, sửa chữa và lưu đỗ tàu. Đây là hạng mục quan trọng bảo đảm vận hành ổn định, an toàn cho toàn tuyến sau khi đưa vào khai thác.

Riêng đoạn tuyến đi qua địa bàn Quảng Ninh có chiều dài khoảng 39km, đi qua các phường Mạo Khê, Hoàng Quế, Yên Tử, Uông Bí, Đông Mai, Hà An và Tuần Châu.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2028.