Cấp cứu ngư dân gặp nạn ở Trường Sa

Ngày 3/3, Hải đoàn 129 (Quân chủng Hải quân) cho biết tàu 741 của đơn vị đã hỗ trợ vận chuyển một ngư dân bị nạn trên biển vào đảo ở đặc khu Trường Sa để cấp cứu.

14h30 cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo về việc một ngư dân quê Gia Lai có dấu hiệu đột quỵ khi đang khai thác cá ngừ đại dương tại khu vực đặc khu Trường Sa, đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.

Lực lượng của Hải đoàn 129 đưa ngư dân gặp vấn đề về sức khỏe đến Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa để cấp cứu (Ảnh: Duy Tân).

Tiếp nhận thông tin, Hải đoàn 129 đã điều lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường, đưa nạn nhân lên tàu. Thời điểm được tiếp cận, người này có biểu hiện liệt các chi, nói khó, nuốt khó và rơi vào trạng thái lơ mơ.

Lực lượng hải quân đã nhanh chóng đưa bệnh nhân vào Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa để cấp cứu, điều trị.