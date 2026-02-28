Giải quyết bài toán quá tải cho bệnh viện là "cái nôi" ngoại khoa miền Nam

Ngày 28/2, Bệnh viện Bình Dân (TPHCM) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm hành trình Ngoại khoa và khánh thành tòa nhà trung tâm, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao cơ sở vật chất và chất lượng phục vụ của đơn vị.

Tòa nhà trung tâm Bệnh viện Bình Dân khởi công vào tháng 10/2021, với tổng vốn đầu tư hơn 340 tỷ đồng, bao gồm 8 tầng nổi và 2 tầng hầm trên tổng diện tích sàn 20.000 m². Đây cũng là dự án đầu tiên trong chuỗi 4 dự án quy hoạch tổng thể của Bệnh viện Bình Dân được UBND TPHCM phê duyệt.

Tòa nhà trung tâm Bệnh viện Bình Dân có vốn đầu tư hơn 340 tỷ đồng (Ảnh: BV).

Tòa nhà được quy hoạch một cách khoa học để tối ưu hóa công năng sử dụng. Trong đó, có 240 giường nội trú hiện đại, đáp ứng nhu cầu điều trị cho lượng lớn bệnh nhân; khu phòng mổ Hybrid tiên tiến, được trang bị những công nghệ hiện đại nhất để phục vụ các ca phẫu thuật phức tạp.

Toà nhà cũng được bố trí khu Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU) và 41 phòng khám ngoại trú, giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi và nâng cao trải nghiệm khám bệnh cho người dân.

Việc đưa vào hoạt động tòa nhà trung tâm hiện đại giúp giải quyết bài toán quá tải, tăng cường không gian khám chữa bệnh và tạo điều kiện làm việc cho đội ngũ y bác sĩ.

Đây còn là khẳng định của bệnh viện trong mục tiêu xây dựng cơ sở y tế đạt tiêu chuẩn quốc tế, mang đến môi trường chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người dân TPHCM và cả nước.

Việc Bệnh viện Bình Dân khánh thành tòa nhà mới giúp nơi này giải quyết bài toán quá tải (Ảnh: BV).

PGS.TS.BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, chia sẻ, suốt hơn 70 năm qua, y hiệu "Ngoại khoa Bình Dân" đã trở thành biểu tượng của uy tín và chất lượng trong phẫu thuật.

Bệnh viện tự hào là "cái nôi" của ngành ngoại khoa phía Nam - nơi khởi nguồn của nhiều kỹ thuật tiên phong, những ca đại phẫu kinh điển và các công trình nghiên cứu có giá trị thực tiễn cao, góp phần nâng tầm ngoại khoa Việt Nam trên bản đồ y học khu vực và quốc tế.

Sự thành công của công trình nêu trên sẽ tạo tiền đề vững chắc, từng bước xây dựng Bình Dân trở thành một trong những bệnh viện chuyên khoa sâu về phẫu thuật của Việt Nam và khu vực, tiếp tục thu hút các chuyên gia giỏi và là điểm đến tin cậy cho bệnh nhân cần can thiệp y tế phức tạp.

Ban Giám đốc Bệnh viện Bình Dân đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì (Ảnh: Hoàng Lê).

Trong khuôn khổ buổi lễ, Bệnh viện Bình Dân vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước ghi nhận những đóng góp bền bỉ, trách nhiệm và hiệu quả của tập thể bệnh viện.