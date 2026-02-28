Người phụ nữ có 2 khối u hiếm gặp, bên trong chứa búi tóc

Ngày 28/2, một bệnh viện tại tỉnh Quảng Trị thông tin đã phẫu thuật thành công, loại bỏ 2 khối u hiếm gặp cho một nữ bệnh nhân.

Bệnh nhân Đ.T.R. (66 tuổi, trú tại xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị) nhập viện với triệu chứng đau âm ỉ vùng bụng dưới kéo dài, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hàng ngày.

Bác sĩ kiểm tra tình hình vết thương của bệnh nhân sau phẫu thuật (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có hai khối u, mỗi khối kích thước khoảng 3,5cm, dính chặt vào mô, ruột, buồng trứng và tử cung. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi ít xâm lấn để loại bỏ các khối u.

Sau phẫu thuật, kết quả giải phẫu bệnh cho thấy khối u vùng buồng trứng chứa búi tóc, trong khi khối u vùng ổ bụng có dấu hiệu vôi hóa, cứng như xương.

Theo các bác sĩ, đây là loại u quái hiếm gặp, hình thành từ các tế bào mầm đa năng. U quái có thể chứa các loại mô hỗn hợp như tóc, răng, móng tay, mô xương, mô sụn…

Các khối u của bệnh nhân còn dính bất thường vào các tạng và tổ chức xung quanh, nằm ở hai bên ổ bụng, gây ra nhiều thách thức trong quá trình phẫu thuật. Sau quá trình điều trị, sức khỏe bệnh nhân đã phục hồi tốt.