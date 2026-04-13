Cấp cứu hành khách bất tỉnh trên chuyến bay từ Mỹ về TPHCM

Hãng hàng không Vietnam Airlines vừa thông tin về một trường hợp hành khách gặp vấn đề sức khỏe trên chuyến bay đường dài từ Mỹ về Việt Nam.

Cụ thể, lúc 3h ngày 13/4 (giờ Việt Nam), hành khách H.Y.L. (quốc tịch Việt Nam) đang trên chuyến bay từ San Francisco (Mỹ) về TPHCM thì bất ngờ gặp vấn đề sức khỏe. Người này mất khả năng phản hồi, rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Ngay lập tức, tiếp viên trưởng đã phát loa tìm kiếm người có chuyên môn y tế, đồng thời triển khai biện pháp sơ cứu ban đầu.

Họ tìm được hai bác sĩ trên chuyến bay, là bà Jian Ying Liang và ông Keith Anh Kiet Ly. Cả hai tình nguyện thăm khám và hỗ trợ xử lý tình huống. Sau khi được hỗ trợ, hành khách dần hồi tỉnh và có thể ngồi dậy.

Suốt thời gian còn lại của chuyến bay, tổ tiếp viên theo dõi sát tình trạng của hành khách, đồng thời thông báo cho bộ phận mặt đất chuẩn bị phương án hỗ trợ y tế.

Khi chuyến bay hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách H.Y.L. được bàn giao cho lực lượng y tế để tiếp tục kiểm tra và theo dõi theo quy định.