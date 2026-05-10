Cao tốc, metro kết nối sân bay Long Thành đang được triển khai ra sao?

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng trình Thủ tướng, các dự án cao tốc kết nối với sân bay Long Thành (Đồng Nai) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút để kịp về đích khi sân bay được vận hành cuối năm nay.

Bên cạnh đó, các tuyến metro cũng đang được đẩy nhanh thủ tục đầu tư để khởi công, dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Tiến độ các tuyến đường bộ, cao tốc trọng điểm

Theo Bộ Xây dựng, hệ thống đường bộ kết nối với sân bay Long Thành hiện có 6 dự án đang được triển khai thi công.

Trong đó, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chiều dài 53,7km, quy mô 4-6 làn xe. Ngày 29/4, 2 dự án thành phần của cao tốc này (từ nút giao Long Thành đến cuối tuyến) đã được đưa vào khai thác. Riêng dự án thành phần 1 trên địa bàn TP Đồng Nai đã đạt khoảng 90% khối lượng, dự kiến thông xe trong tháng 6.

Các tuyến cao tốc, đường bộ kết nối sân bay Long Thành (Đồ họa: Ngọc Tân).

Bên cạnh đó, dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành cũng đang được hoàn tất các hạng mục cuối cùng. Với tổng mức đầu tư 29.587 tỷ đồng, dự án đã hoàn thành thi công 55/58km, đạt 97,83% sản lượng. Các hạng mục còn lại gồm cầu Phước Khánh và đoạn nối nút giao quốc lộ 51, dự kiến hoàn thành và thông xe vào tháng 9.

Với hướng tuyến được đấu nối vào cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ là trục giao thông quan trọng để hành khách từ khu vực Tây Nam Bộ đến sân bay Long Thành.

Đối với dự án Vành đai 3 TPHCM, khối lượng thi công toàn tuyến hiện đạt khoảng 74%. Một phần tuyến chính dài gần 20km đã được thông xe kỹ thuật từ cuối năm 2025.

Theo kế hoạch, các đơn vị thi công đang phấn đấu hoàn thành khoảng 38,6km phần tuyến chính trước ngày 30/9. Đến cuối năm 2026, toàn bộ 70,4km cao tốc cùng 75km đường song hành sẽ được đưa vào khai thác.

Bên cạnh đó, việc mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành lên quy mô 8-10 làn xe cũng đang được khẩn trương thực hiện với khối lượng thi công đạt gần 50%. Dự án này có kế hoạch hoàn thành vào tháng 12, riêng hạng mục cầu Long Thành sẽ về đích trong quý I/2027.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn kết nối với sân bay Long Thành (Ảnh: Ngọc Tân).

Tuyến tỉnh lộ 25C dài 20,7km, kết nối sân bay với Vành đai 3 TPHCM cũng đang được chia lộ trình thi công. Trong đó, đoạn do Ban Quản lý dự án khu vực 6 làm chủ đầu tư đã hoàn thành; đoạn còn lại dự kiến về đích vào tháng 8.

Ngoài ra, dự án Vành đai 4 TPHCM với chiều dài 206km cũng đang được TP Đồng Nai, TPHCM và Tây Ninh lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến phê duyệt trong quý II để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Hệ thống metro kết nối sân bay

Bên cạnh hạ tầng đường bộ, hệ thống đường sắt được xác định là phương thức vận tải chủ yếu kết nối trung tâm TPHCM với sân bay Long Thành.

Hiện, 3 tuyến chiến lược được triển khai, gồm: Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Metro Thủ Thiêm - Long Thành và Metro Suối Tiên - Long Thành (đi qua trung tâm hành chính Đồng Nai).

Ba tuyến đường sắt sẽ đi qua dải đất rộng 40m nằm giữa tuyến đường bộ kết nối sân bay Long Thành (Ảnh: Ngọc Tân).

Dự án Metro Thủ Thiêm - Long Thành dài 42km, đang được UBND TPHCM xem xét triển khai theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Thành phố đặt mục tiêu khởi công dự án vào tháng 6.

Cùng với đó, phương án kéo dài tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) từ TPHCM qua trung tâm hành chính Đồng Nai tới sân bay Long Thành với chiều dài 38,5km cũng đang được lập hồ sơ đề xuất. TP Đồng Nai dự kiến giao nhà đầu tư triển khai trong giai đoạn 2026-2030.

Ngoài 3 dự án trên, để kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với Long Thành, TPHCM cũng đang khẩn trương chuẩn bị đầu tư các dự án metro nội đô.

Hai nhánh metro kết nối TPHCM và trung tâm hành chính Đồng Nai với sân bay Long Thành (Đồ họa: Ngọc Tân).

Theo đó, dự án Metro số 6 đoạn từ Tân Sơn Nhất đến Phú Hữu đang được triển khai để kết nối trực tiếp vào tuyến Thủ Thiêm - Long Thành. Đồng thời, tuyến Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương đã được khởi công vào đầu năm 2026; đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm cũng được khởi công hôm 29/4, thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.