Đồng Nai yêu cầu khẩn trương bồi thường, tái định cư 5 dự án giao thông

Ngày 6/5, UBND thành phố Đồng Nai vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 5 dự án giao thông quan trọng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác xác nhận hoàn thành các hồ sơ gửi trung tâm phát triển quỹ đất các chi nhánh để hoàn thành phương án bồi thường, hỗ trợ trình phê duyệt theo quy định; xác nhận hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp để tính hỗ trợ, đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho các hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi tại các dự án đường Vành đai 4 TPHCM; hương lộ 2; nâng cấp, mở rộng các tuyến đường tỉnh 773, 769; xây dựng đường tỉnh 770B.

Dự án Vành đai 4 TPHCM đi qua xã Tân An, thành phố Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Đối với các dự án này, UBND thành phố Đồng Nai yêu cầu các địa phương có các dự án đi qua chỉ đạo các đơn vị tổ chức thẩm định hồ sơ bồi thường, hỗ trợ theo hàng ngang nhằm đảm bảo đẩy nhanh tiến độ bồi thường, tránh việc trả hồ sơ làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án và công tác giải ngân trên địa bàn thành phố.

Các địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động, giải thích các chính sách bồi thường, hỗ trợ và giá đất bồi thường để người dân có đất bị thu hồi hiểu và đồng thuận với chủ trương, chính sách của Nhà nước, sớm bàn giao mặt bằng để triển khai dự án theo tiến độ.

Hiện, đối với dự án Hương lộ 2, UBND phường Tam Phước đã hoàn thành 100% công tác xác nhận nguồn gốc đất. Với dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 773, các xã Xuân Hòa, Xuân Phú đã hoàn thành 100% công tác xác nhận nguồn gốc đất. Đối với dự án đường Vành đai 4 TPHCM, các xã An Viễn, Bình Minh đã hoàn thành 100% công tác xác nhận nguồn gốc đất; xã Tân An đã hoàn thành hơn 92% công tác xác nhận nguồn gốc đất.