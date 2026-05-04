Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành “nóng” những ngày cuối mùa khô

Những ngày cuối mùa khô, trên công trường dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành, không khí thi công đang diễn ra hết sức khẩn trương.

Dự án trọng điểm này, kéo dài 22km từ nút giao Vành đai 2 (TPHCM) đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Đồng Nai), đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành vào cuối năm nay, sẵn sàng kết nối với sân bay Long Thành.

Khởi công từ tháng 8/2025 với tổng vốn đầu tư hơn 16.300 tỷ đồng, dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành được xem là công trình giao thông cấp bách, đóng vai trò then chốt trong việc kết nối TPHCM với khu vực Đông Nam Bộ và sân bay Long Thành.

Theo thiết kế, đoạn từ Vành đai 2 TPHCM đến Vành đai 3 TPHCM sẽ được mở rộng từ 4 lên 8 làn xe, trong khi đoạn từ Vành đai 3 đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ nâng lên 10 làn xe. Đặc biệt, cầu Long Thành mới với 5 làn xe theo hướng từ TPHCM đi Đồng Nai cũng đang được xây dựng.

Dự kiến, toàn bộ công trình dự án mở rộng 2 bên cao tốc sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026. Riêng cầu Long Thành 2 được kỳ vọng sẽ hợp long cầu chính vào tháng 12 năm nay và đưa vào khai thác trong quý I/2027.

Tại công trường trên địa bàn thành phố Đồng Nai, các nhà thầu đang tận dụng tối đa những tháng mùa khô để tăng cường máy móc, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công hai bên cao tốc. Không khí làm việc khẩn trương, tập trung cao độ, nhiều tổ đội công nhân được tăng ca, tăng kíp để đảm bảo hoàn thành dự án đúng thời hạn.

Dự án được chia thành hai gói thầu chính: Gói thầu XL01 (Km4+00 - Km13+900) do liên danh Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu, trị giá hơn 5.573 tỷ đồng; và gói thầu XL02 (Km13+900 - Km25+920) trị giá gần 4.629 tỷ đồng do liên danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn thi công.

Nhiều hạng mục quan trọng như trụ cầu, dầm và mặt đường mở rộng đã cơ bản thành hình, đặc biệt tại các nút giao. Tại nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh thi công để kịp tiến độ hoàn thành dự án vào cuối năm.

Đoạn qua phường Nhơn Trạch, Long Thành (Đồng Nai), sau khi công tác giải phóng mặt bằng hoàn thiện, khu vực mở rộng hai bên cao tốc đang dần hình thành. Đơn vị thi công cũng đang tập trung xử lý nền đất yếu tại khu vực này.

Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành có ý nghĩa chiến lược, bởi đây là tuyến cao tốc có lưu lượng phương tiện lớn, kết nối trực tiếp TPHCM với khu vực Đông Nam Bộ và sân bay Long Thành.

Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành với vận tốc thiết kế 120km/h cho đoạn cao tốc và 100km/h cho khu vực cầu Long Thành, công trình này sẽ giảm tải áp lực giao thông đáng kể từ khu vực TPHCM đi sân bay Long Thành và ngược lại.

Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành trở thành tuyến kết nối chính từ TPHCM về sân bay Long Thành qua hai tuyến đường cửa ngõ T1, T2. Trong ảnh: nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành với tổng diện tích đất chiếm dụng 11,99ha (TPHCM chiếm 7,85ha và Đồng Nai chiếm 4,14ha), dự án này không chỉ giải quyết tình trạng quá tải giao thông hiện hữu (lưu lượng phương tiện tăng trung bình 10,82% mỗi năm) mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho cả khu vực, đặc biệt khi sân bay Long Thành dự kiến đi vào khai thác vào cuối năm.

Các tuyến đường kết nối sân bay Long Thành, trong đó có cao tốc TPHCM - Long Thành. (Đồ họa: Ngọc Tân).