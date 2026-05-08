Gói thầu ì ạch ở sân bay Long Thành khiến nhiều hạng mục chậm theo

Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) vừa báo cáo Bộ Xây dựng về tiến độ thực hiện dự án thành phần 2 (đài kiểm soát không lưu và hạ tầng quản lý bay) thuộc dự án sân bay Long Thành (Đồng Nai).

Trong đó, VATM nêu rõ nhiều hạng mục hạ tầng không lưu đã hoàn thiện nhưng chưa thể nghiệm thu, đưa vào sử dụng do bị phụ thuộc vào công tác thi công dự án thành phần 3 của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Công trường dự án sân bay Long Thành (Ảnh: Nam Anh).

Dự án thành phần 2 có hai gói thầu xây lắp. Trong đó gói thầu XD01 (thi công cọc và đài kiểm soát không lưu) đã hoàn thành đúng kế hoạch. Gói XD02 (thi công xây dựng công trình và các công việc khác) mới đạt 78% giá trị hợp đồng, chậm khoảng 22%.

VATM cho biết, cụm công trình đài kiểm soát không lưu đã hoàn thành nhưng vẫn phải chờ đấu nối hạ tầng kỹ thuật như điện, nước do ACV thực hiện.

Các hạng mục như trạm radar sơ cấp/thứ cấp, trạm phát sóng vô tuyến, trạm thu sóng vô tuyến, trạm radar khí tượng… cũng đã cơ bản hoàn thành nhưng chưa thể nghiệm thu do phụ thuộc tiến độ bàn giao hệ thống tuynel và tuyến cáp từ phía ACV.

Theo VATM, ACV mới bàn giao khoảng 8km băng ống cáp, trong khi còn khoảng 8km tuynel và 4km băng ống cáp chưa được bàn giao.

Điều này khiến VATM chưa thể kéo cáp quang kết nối các đài trạm CNS, hệ thống MLAT về đài kiểm soát không lưu ATC; dẫn đến hàng loạt hệ thống như A-SMGCS, MLAT, radar thời tiết, D-ATIS, VHF hay hệ thống phòng cháy chữa cháy chưa thể nghiệm thu.

Hạng mục đài kiểm soát không lưu tại sân bay Long Thành đã hoàn thành (Ảnh: Nam Anh).

Ngoài ra, nhiều thiết bị chuyên ngành quản lý bay cần được cấp điện ổn định để tránh hư hỏng do ẩm thấp. VATM đã phải đề nghị nhà thầu tạm tháo dỡ, lưu kho một số thiết bị như hệ thống AWOS, MET backup indicator... do chưa thể cấp điện thường xuyên. Việc này khiến chủ đầu tư phải đàm phán gia hạn hợp đồng và đối mặt nguy cơ phát sinh chi phí lớn, thậm chí bị phạt hợp đồng.

Đối với hạ tầng thoát nước, VATM cho biết, hệ thống do ACV thực hiện chưa hoàn thành, dẫn đến tình trạng ngập úng cục bộ mỗi khi mưa lớn, ảnh hưởng việc vận chuyển vật tư, thiết bị và thi công tại công trường. Trong khi đó, hệ thống cấp nước sạch cũng chưa được triển khai, toàn bộ dự án hiện phải sử dụng nước giếng khoan.

VATM đánh giá việc chậm bàn giao hạ tầng kỹ thuật đang kéo theo nguy cơ đội chi phí và ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án thành phần 2. Trong bối cảnh mùa mưa sắp đến, việc thi công kéo cáp trong hầm tuynel sẽ càng khó khăn hơn nếu mặt bằng tiếp tục chậm được bàn giao.

Chủ đầu tư dự án thành phần 2 kiến nghị Chính phủ chỉ đạo ACV khẩn trương hoàn thành và bàn giao đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu thuộc gói thầu 4.8 trước ngày 15/5. Đây là điều kiện tiên quyết để triển khai đấu nối, tích hợp hệ thống, chạy thử liên động và đánh giá sẵn sàng vận hành hệ thống không lưu sân bay Long Thành theo kế hoạch.

Không chỉ dự án thành phần 2, dự án thành phần 1 (6 công trình trụ sở cơ quan Nhà nước) cũng đã hoàn thành xây dựng nhưng chưa thể vận hành do chờ đấu nối hạ tầng điện, nước từ phía ACV.

6 công trình bao gồm: Trụ sở Hải quan (Bộ Tài chính), Trạm Kiểm dịch động vật, Trạm Kiểm dịch thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Trụ sở Cảng vụ hàng không miền Nam (Bộ Xây dựng), Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), Công an địa phương (UBND tỉnh Đồng Nai).