Dự án sân bay Long Thành khó chồng khó khi mùa mưa cận kề

Những ngày cuối tháng 4, khi phóng viên Dân trí ghi nhận hình ảnh công trường sân bay Long Thành (Đồng Nai), nhà ga hành khách không còn vẻ óng ánh của hệ mái kim loại hình đóa sen. Hoạt động thi công suốt những tháng mùa khô đã phủ một lớp bụi đỏ lên công trình.

Mùa khô mang theo nắng, bụi, bào mòn sức lao động của công nhân; nhưng cũng là mùa thuận lợi nhất để đẩy nhanh tiến độ dự án. Điểm lại đến nay, mục tiêu hoàn thành nhiều hạng mục của sân bay Long Thành trong mùa khô 2026 đã không đạt được.

Theo nhận định của Bộ Xây dựng, các phần việc đang chậm tiến độ của dự án có nguy cơ tiếp tục chậm thêm khi mùa mưa tới.

Nhiều hạng mục không kịp về đích trước mùa mưa

Trong báo cáo gửi Chính phủ, Bộ Xây dựng cho biết dự án sân bay Long Thành đang đối mặt với 4 khó khăn, vướng mắc chính.

Thứ nhất, việc chậm thanh toán khối lượng thi công của chủ đầu tư cho các nhà thầu đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công. Trong đó, nhiều gói thầu có giá trị thanh toán rất thấp so với khối lượng đã thực hiện.

Tại dự án thành phần 3 của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), tổng khối lượng thực hiện của nhà thầu đạt 74%, nhưng giá trị giải ngân (gồm tạm ứng và thanh toán) của chủ đầu tư mới đạt 47%.

Thứ hai, hạng mục hầm tuynel kỹ thuật dài 21,7km thuộc gói thầu 4.8 bị chậm tiến độ thời gian dài, đến nay vẫn còn khoảng 800m chưa hoàn thành.

Gói thầu này đặc biệt quan trọng do phải làm xong mới có thể triển khai tiếp các hạng mục của dự án thành phần 2 (công trình kiểm soát không lưu) và dự án thành phần 1 (trụ sở cơ quan quản lý Nhà nước).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một cán bộ phụ trách dự án thành phần 2 của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết, đơn vị vẫn đang phải chờ ACV hoàn thành hầm tuynel để triển khai đấu nối các đường dây vào tháp không lưu Long Thành. ACV từng cam kết hoàn thành trước 15/4, đến nay tiếp tục xin lùi đến 15/5.

Thứ ba, việc huy động nhân lực, thiết bị, nguyên vật liệu xây dựng của nhiều nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu. Theo báo cáo của ACV, số lượng nhân lực chỉ đáp ứng khoảng 50-60% nhu cầu, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, việc chậm hoàn thành các công trình ngoài trời trong khi mùa mưa sắp đến có thể khiến các hạng mục này tiếp tục chậm.

Đánh giá trên là có cơ sở khi nhìn vào việc triển khai dự án trong nửa cuối năm 2025. Giai đoạn đó, các báo cáo tiến độ của ACV thường xuyên đề cập đến "thời tiết bất lợi", "mưa lớn kéo dài" như những yếu tố khách quan cản trở thi công.

Loạt động thái "giải cứu" dự án

Trước nguy cơ vỡ tiến độ, Bộ Xây dựng đã thành lập tổ công tác liên ngành xử lý các khó khăn về nguồn cung ứng, giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng cho dự án sân bay Long Thành. Tương tự, Bộ Tài chính cũng đã thành lập tổ công tác xử lý vướng mắc về khâu thanh toán tại dự án thành phần 3 của ACV.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, ACV đã có văn bản báo cáo Sở Công thương và Sở Xây dựng Đồng Nai về nhu cầu nhiên liệu phục vụ thi công. Cụ thể, công trường dự án cần khoảng 87.000 lít nhiên liệu/ngày; tổng nhu cầu đến tháng 9 khoảng 14,4 triệu lít.

Sở Công thương đã gửi ACV danh sách các đầu mối cung cấp và đề nghị doanh nghiệp chủ động đàm phán và ký hợp đồng với các thương nhân phân phối xăng dầu để đảm bảo nguồn cung ổn định.

Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND thành phố Đồng Nai tiếp tục rà soát nguồn nhiên liệu, vật liệu trên địa bàn để ưu tiên cung cấp cho các nhà thầu tại dự án sân bay Long Thành; chỉ đạo nhà đầu tư tuyến ống dẫn nhiên liệu khẩn trương hoàn thiện thủ tục và tổ chức thi công đảm bảo tiến độ.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị ACV tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng để có cơ sở thanh toán khối lượng thi công cho các nhà thầu; rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán.

ACV có trách nhiệm yêu cầu đơn vị thi công tăng cường nhân sự, thiết bị; trường hợp nhà thầu không thể đáp ứng yêu cầu, chủ đầu tư cần xem xét phương án thay thế nhà thầu hoặc điều chuyển khối lượng thi công cho nhà thầu khác.

Đối với hầm tuynel và các hạng mục của gói thầu 4.8 còn dang dở, chủ đầu tư dự án thành phần 3 phải khẩn trương hoàn thành, bàn giao đồng bộ để VATM triển khai đấu nối, chạy thử liên động và nghiệm thu theo kế hoạch.