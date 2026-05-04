Nguy cơ chậm tiến độ khu bảo dưỡng tại sân bay Long Thành

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, dự án hangar bảo dưỡng máy bay số 2, thuộc dự án thành phần 4 của sân bay Long Thành, do Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay VAECO (thành viên của Vietnam Airlines) làm nhà đầu tư đang chậm tiến độ.

Dự án được ký hợp đồng từ tháng 8/2025 với thời gian thực hiện là 16,5 tháng. Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn chưa được khởi công và đang trong quá trình đề xuất điều chỉnh quy mô.

Vị trí khu hangar bảo dưỡng máy bay của sân bay Long Thành (Ảnh: Nam Anh).

Không chỉ dự án trên, nhiều hạng mục thuộc dự án thành phần 4 cũng gặp tình trạng tương tự. Dự án nhà ga hàng hóa số 2, nhà ga hàng hóa chuyển phát nhanh và hệ thống kho giao nhận hàng hóa (từ số 5 đến số 8) do Vietnam Airlines làm nhà đầu tư đều chưa được khởi công.

Trước đó, Cục Hàng không và Vietnam Airlines đã ký hợp đồng thực hiện các dự án nói trên vào ngày 1/10/2025, với thời gian xây dựng là 15 tháng.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, thời gian qua, cơ quan này đã nhiều lần kiểm tra hiện trường, tổ chức họp và ban hành các văn bản đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, tiến độ các dự án vẫn chậm và chưa có chuyển biến tích cực.

Theo đánh giá của nhà chức trách hàng không, với tiến độ hiện nay, khả năng hoàn thành các hạng mục trên để vận hành cùng với sân bay Long Thành trước ngày 31/12 là không khả thi. Điều này có thể ảnh hưởng đến mục tiêu khai thác đồng bộ cũng như hiệu quả chung của toàn dự án.

Trước tình hình trên, Cục Hàng không kiến nghị Bộ Xây dựng chủ trì làm việc với các nhà đầu tư, yêu cầu khẩn trương triển khai dự án, đảm bảo hoàn thành theo đúng hợp đồng đã ký. Đồng thời, Cục đề nghị báo cáo Thủ tướng và ban chỉ đạo dự án để yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đúng trách nhiệm, cam kết.

Ngày 19/6/2025, Bộ Xây dựng ban hành quyết định lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hangar bảo dưỡng máy bay số 2 tại sân bay Long Thành. Hangar số 2 có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 645 tỷ đồng, xây trên diện tích 3,9ha tại khu vực E-01 trong khuôn viên sân bay.

Trước đó, hạng mục hangar số 1 đã được VAECO khởi công vào tháng 6/2025, dự kiến đưa vào khai thác khoảng tháng 7-8. Hãng hàng không Vietjet cũng đang triển khai hạng mục hangar số 3 và số 4, dự kiến hoàn thành vào tháng 10.