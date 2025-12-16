Cao nguyên Di Linh hội tụ tiềm năng trở thành trung tâm kinh tế Lâm Đồng

Ngày 16/12, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về hội thảo quốc tế “Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển cao nguyên Di Linh”. Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, hội thảo nhằm tạo diễn đàn quy mô quốc tế để thảo luận, đánh giá toàn diện về tiềm năng, lợi thế của cao nguyên Di Linh.

Từ đó đề xuất tầm nhìn mới, định hướng phát triển dài hạn và các chiến lược đột phá cho giai đoạn 2025-2035, phù hợp với chủ trương của Đảng và nhà nước về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế tri thức.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì cuộc họp báo (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Lâm Đồng đứng trước những cơ hội phát triển mới, đặc biệt sau khi địa giới hành chính được sắp xếp lại, hình thành một không gian phát triển rộng lớn, giàu tiềm năng, có vị thế chiến lược kết nối cả vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Trong bức tranh tổng thể ấy, cao nguyên Di Linh nổi lên như một vùng đất hội tụ đầy đủ lợi thế về điều kiện tự nhiên, khí hậu, đất đai, cảnh quan, năng lượng xanh và vị trí giao thông liên vùng.

Theo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, cao nguyên Di Linh có độ cao lý tưởng, khí hậu ôn hòa quanh năm, sở hữu địa chất ổn định, quỹ đất rộng. Cao nguyên Di Linh cách TPHCM khoảng 200km, trong tương lai, thuận lợi tiếp cận các tuyến giao thông huyết mạch như cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, sân bay Liên Khương, sân bay Phan Thiết, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, hệ thống cảng biển Nam Trung bộ và trục kết nối Đông Tây.

Một góc cao nguyên Di Linh (Ảnh: Nhật Linh).

Do vậy, cao nguyên Di Linh có khả năng kết nối đa chiều về đường bộ, đường không, đường biển, mở rộng không gian phát triển kinh tế, xã hội và giao lưu quốc tế.

Theo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, cao nguyên Di Linh có đầy đủ điều kiện để phát triển các khu chức năng mới như đô thị tri thức, trung tâm nghiên cứu đổi mới sáng tạo, trung tâm dữ liệu, phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo, giáo dục, y tế chất lượng cao, cũng như các mô hình nông nghiệp và du lịch đặc thù.

Theo ông Đinh Văn Tuấn, hội thảo quốc tế “Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển cao nguyên Di Linh” sẽ phân tích, xây dựng cơ sở khoa học, dữ liệu cập nhật và toàn diện về tiềm năng của cao nguyên Di Linh.

Trong đó bao gồm điều kiện tự nhiên, môi trường, quy hoạch đến hạ tầng, nông nghiệp, du lịch và kinh tế tri thức. Đồng thời đề xuất các định hướng chiến lược, mô hình phát triển mang tính đột phá nhằm đưa Di Linh trở thành một trung tâm tri thức, khoa học, công nghệ, sức khỏe của khu vực; là cực tăng trưởng mới, xanh và bền vững của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn 2025-2035.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cung cấp thông tin tại cuộc họp (Ảnh: Minh Hậu).

Hội thảo hướng đến hình thành các khuyến nghị về chính sách, cơ chế đặc thù và mô hình quản trị hiện đại nhằm thu hút đầu tư chiến lược, thúc đẩy hợp tác quốc tế và khởi tạo môi trường đổi mới sáng tạo mạnh mẽ tại Di Linh.

Theo kế hoạch, hội thảo quốc tế “Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển cao nguyên Di Linh” diễn ra vào ngày 19-20/12 với sự tham dự của 250 đại biểu là đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, đại diện các phòng thương mại, thương vụ nước ngoài tại Việt Nam; hàng chục đại biểu quốc tế từ các tập đoàn, tổ chức công nghệ lớn như Apple, Nvidia, Samsung, Siemens, Google, SoftBank, BCG, McKinsey…; các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước…