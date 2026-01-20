Một công ty sản xuất nhựa ở Hải Phòng bị phạt 120 triệu đồng vì gây ô nhiễm

Ngày 20/1, nguồn tin của phóng viên cho biết, UBND phường Hưng Đạo (TP Hải Phòng) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Đài Loan (trụ sở ở Tổ dân phố Vân Quan, phường Hưng Đạo) với số tiền 120 triệu đồng.

Nơi sản xuất của Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Đài Loan (Ảnh: Hoàng Dũng).

Công ty trên bị xử phạt về những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Ngoài số tiền bị xử phạt, công ty buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và có báo cáo kết quả khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn 30 ngày (tính từ 31/12/2025).

Trước đó, phản ánh tới báo Dân trí, nhiều người dân sinh sống tại khu vực xóm chùa Vân Quan, phường Hưng Đạo cho biết, trong quá trình sản xuất, Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Đài Loan đã gây ô nhiễm tiếng ồn, bụi, nguồn nước, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh.

Bụi trắng bám vào cửa sổ, cây cảnh của một nhà dân gần Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Đài Loan (Ảnh: Hoàng Dũng).

Ngoài ra, người dân cũng phản ánh một số thông tin khác liên quan đến công ty trên và cho rằng chưa chấp hành đúng quy định của pháp luật.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, phóng viên đã liên hệ và làm việc với lãnh đạo phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị của UBND phường Hưng Đạo.

Đoàn liên ngành của UBND phường Hưng Đạo sau đó đã xuống hiện trường kiểm tra, đánh giá và những nội dung kiểm tra có kết quả đã tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.