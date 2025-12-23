Đoạn đường căng thẳng của tài xế lái xe tải bốc cháy đến trụ sở PCCC TPHCM

Chiều 22/12, chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Thế Tùng (SN 1992, quê Thanh Hóa), tài xế điều khiển xe tải đang bốc cháy chạy đến trụ sở cảnh sát PCCC để nhờ dập lửa, cho biết, anh vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời khắc xảy ra vụ hỏa hoạn.

Khói, mùi khét, tiếng nổ từ thùng xe vẫn còn ám trong trí nhớ của anh Tùng khi nhắc lại thời điểm đó. Giữa lúc căng thẳng, anh Tùng chợt nhớ ra trụ sở Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 không ở quá xa và quyết định hành động.

Liều mình giữa lúc xe đang bốc cháy

Hơn 10 năm gắn bó với vô lăng, sáng 22/12 là lần đầu tiên anh đối diện với cảm giác “thót tim” khi xe mình điều khiển bỗng trở thành “quả bóng lửa” giữa đường.

Khoảng 6h, anh lái xe tải chở phế liệu lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, theo lộ trình quen thuộc từ phường Cát Lái (TPHCM) đi Bình Dương. Đang di chuyển, anh bất ngờ nghe những tiếng nổ lách tách vang lên từ phía sau. Chưa kịp phản ứng, khói đã bắt đầu cuộn lên từ thùng xe.

Anh Tùng kể lại thời khắc lái xe tải đang cháy đến trụ sở cảnh sát nhờ dập lửa (Ảnh: Hoàng Hướng).

Một số tài xế đi cùng chiều nhanh chóng ra hiệu cho anh dừng xe. Khi đó, đám cháy còn nhỏ, anh Tùng cùng vài người xung quanh dùng bình chữa cháy mang theo để xử lý. Thế nhưng, sau khi xịt hết khoảng 5 bình chữa cháy, ngọn lửa không tắt mà còn bùng lên mạnh hơn, lan nhanh trong thùng xe chất đầy phế liệu.

Trong khoảnh khắc căng thẳng, anh Tùng nhớ ra gần đó có Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2. Không suy nghĩ nhiều, nam tài xế quyết định nổ máy, lái chiếc xe đang bốc cháy chạy thẳng đến trụ sở cảnh sát PCCC, với suy nghĩ “được đến đâu hay đến đó”.

Quãng đường khoảng 2km, nhưng với anh Tùng, đó là hành trình đầy áp lực. Anh vừa lo chiếc xe có thể phát nổ bất cứ lúc nào, vừa lo nguy cơ gây tai nạn cho những người xung quanh. Khi gặp đèn đỏ, anh giảm tốc độ, liên tục bấm còi để cảnh báo.

“Lúc đó, xe máy rất đông. Thấy xe tôi đang cháy, nhiều người đã dừng lại, nhường đường. Tôi không dám chạy nhanh, chỉ cố đi chậm để qua giao lộ an toàn”, anh kể.

Vượt đèn đỏ trong tình huống khẩn cấp

Nam tài xế thừa nhận, khi vượt đèn đỏ, anh lo lắng và phân vân vì sợ bị xử phạt. Nhưng trong hoàn cảnh ấy, việc dừng xe giữa đường đồng nghĩa với nguy cơ cháy nổ cao hơn, hậu quả có thể khó lường.

Khi xe vừa đến trước cổng trụ sở PCCC, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận, triển khai phương án dập lửa kịp thời, không để đám cháy lan rộng. Vụ việc may mắn không gây thiệt hại lớn, phương tiện chỉ bị hư hỏng nhẹ.

Sau sự cố, anh Tùng gửi lời cảm ơn lực lượng cảnh sát PCCC, cùng người dân và các tài xế đã hỗ trợ, nhường đường trong tình huống nguy hiểm. “Nếu không có sự giúp đỡ đó, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra”, anh Tùng chia sẻ.

Chiếc xe tải chỉ hư hỏng nhẹ sau vụ cháy (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, sáng 20/12, một nam tài xế điều khiển xe tải chở phế liệu lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng từ TPHCM đi Đồng Nai. Khi xe đến đoạn qua phường Tăng Nhơn Phú, phần thùng phía sau bất ngờ bốc cháy.

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, tài xế đã nhanh trí điều khiển xe đến trước cổng trụ sở để nhờ hỗ trợ dập lửa. Ngay khi tiếp nhận thông tin, chỉ huy Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện chuyên dụng tiếp cận hiện trường, triển khai công tác chữa cháy.

Nhờ việc xử lý kịp thời của lực lượng chức năng và phản ứng nhanh của tài xế, chỉ sau ít phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không lan sang cabin và khung gầm xe, qua đó hạn chế thiệt hại về tài sản.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ cháy do ma sát giữa các loại phế liệu trong thùng xe.