Cảnh sát giao thông vào cuộc việc dân bức xúc vì xe ben chạy ẩu

Thời gian qua, trong quá trình thi công dự án đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát (Gia Lai), hoạt động của xe ben chở vật liệu trên tuyến ĐT 638 qua các xã Hội Sơn, Hòa Hội, Bình Hiệp phát sinh nhiều bất cập về trật tự, an toàn giao thông.

Theo phản ánh của người dân, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe ben chở đất, đá lưu thông qua tuyến đường này, khiến mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn tai nạn giao thông, đặc biệt ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt.

Đường ĐT 638 qua xã Hòa Hội hư hỏng, trơn trượt do xe ben chở vật liệu phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng sân bay Phù Cát (Ảnh: Công Sơn).

Ghi nhận thực tế cho thấy, trên đoạn ĐT 638 qua các xã nói trên, xe ben nối đuôi nhau di chuyển, nhiều trường hợp lấn làn, vượt ẩu, ép xe máy vào sát lề đường. Trong khi đó, mặt đường hư hỏng, bụi bẩn, tiếng ồn khiến người dân bức xúc.

Ông Nguyễn Văn Minh (54 tuổi, trú thôn Thuận Nhứt, xã Bình Hiệp) cho biết xe tải hoạt động gần như cả ngày lẫn đêm, nhiều hôm chạy từ 4h đến gần 23h. Đặc biệt, vào khoảng 16h hàng ngày khi học sinh tan trường, mật độ xe ben chạy không giảm nên việc đi lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Điều (55 tuổi, trú thôn Tùng Chánh, xã Hòa Hội) phản ánh, nhiều thời điểm xe ben chạy thành từng đoàn 20-30 chiếc nối đuôi nhau, khiến mặt đường hư hỏng nặng; nắng bụi bay mù mịt, mưa đường trơn trượt.

Người dân phải che kín cửa để bụi bẩn hạn chế bay vào nhà (Ảnh: Doãn Công).

“Việc xe ben chạy phục vụ công trình trọng điểm của tỉnh, người dân rất ủng hộ, nhưng phải đảm bảo an toàn, hạn chế ảnh hưởng đời sống. Đằng này xe chạy cả ngày lẫn đêm, đi làm về trưa, tối muốn nghỉ ngơi cũng không yên. Bức xúc quá, có lúc người dân phải chặn xe phản ứng”, bà Điều nói.

Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, yêu cầu các doanh nghiệp vận tải và tài xế tham gia thi công dự án ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, hoạt động của xe ben chở vật liệu trên tuyến ĐT 638 qua địa bàn các xã nêu trên phát sinh nhiều bất cập về trật tự, an toàn giao thông. Nổi cộm là tình trạng tài xế phóng nhanh, vượt ẩu, lấn làn, chở quá tải, che phủ bạt không đảm bảo, làm rơi vãi vật liệu xuống đường. Những hành vi này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và gây bức xúc trong nhân dân.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông khẳng định, đơn vị đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã xử phạt hàng chục trường hợp xe ben vi phạm, với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.