"Tối hậu thư" cho đơn vị thi công đường băng số 2 Cảng hàng không Phù Cát

Ngày 16/10, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai đã thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp kiểm tra tiến độ dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát.

Theo ông Hoàng, đây là dự án trọng điểm của tỉnh, có vai trò rất quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị, địa phương có liên quan phải quyết tâm cao, không để chậm tiến độ.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu xử lý nghiêm đơn vị thi công làm chậm tiến độ dự án đường băng số 2 Cảng hàng không Phù Cát (Ảnh: Công Sơn).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan tuyệt đối tuân thủ đúng tiến độ, không thay đổi thời gian hoàn thành dự án. Các đơn vị phải phân công nhiệm vụ cụ thể theo phương châm: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Ông Hoàng cho biết qua kiểm tra thực địa, tiến độ dự án hiện còn nhiều vướng mắc, đặc biệt trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Để khắc phục, ông yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương phối hợp triển khai công việc khoa học, hợp lý, tập trung gỡ điểm nghẽn.

Ban Quản lý dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh được giao phải xây dựng kế hoạch tiến độ tổng thể, chi tiết theo từng hạng mục, xác định rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân. Lãnh đạo các đơn vị liên quan phải ký cam kết đảm bảo tiến độ.

Công tác giải phóng mặt bằng được yêu cầu hoàn tất sớm. Ưu tiên thực hiện trong phạm vi đường băng, vận động các hộ dân có nhà ở đường băng sớm bàn giao mặt bằng trước 30/10; ngoài phạm vi đường băng hoàn thành trong tháng 11.

Đối với các khu tái định cư, khu cải táng phải khởi công trong tháng 10, cơ bản hoàn thành hạ tầng trong năm nay để bố trí chỗ ở cho người dân bị ảnh hưởng. Chính quyền các xã, phường liên quan phải bố trí nhân lực, giải quyết hồ sơ nhanh gọn, không để phát sinh ách tắc.

Tỉnh yêu cầu họp giao ban kiểm tra tiến độ hàng tuần, có bộ phận chuyên môn theo dõi khối lượng thi công hàng ngày để kịp thời xử lý các phát sinh.

Các nhà thầu phải huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý, quản lý chặt chẽ tiến độ, chất lượng, an toàn và xử lý nghiêm trường hợp chậm trễ không có giải pháp khắc phục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Cảng hàng không Phù Cát, Trung đoàn 925 tích cực phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư và các đơn vị thi công xây dựng đảm bảo tiến độ dự án.

Trước đó, ngày 19/8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.245 tỷ đồng, dự kiến thời gian thi công trong khoảng 10 tháng.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác hàng không, mở rộng kết nối vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và tăng cường đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng.