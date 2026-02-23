Chủ tịch tỉnh yêu cầu xử lý xe thi công sân bay Phù Cát "băm nát" tỉnh lộ

UBND tỉnh Gia Lai đã giao Ban Quản lý dự án giao thông và dân dụng tỉnh này tổ chức lại hoạt động vận chuyển vật liệu phục vụ dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ Cảng hàng không Phù Cát (dự án mở rộng sân bay Phù Cát).

Ban Quản lý dự án giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai được giao chủ trì, phối hợp các nhà thầu, doanh nghiệp vận tải xây dựng phương án vận chuyển phù hợp, hạn chế tối đa tác động làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Đường tỉnh ĐT 638 bị hư hỏng, xuống cấp do hoạt động vận chuyển đất, đá phục vụ dự án đường cất, hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát (Ảnh: Doãn Công).

Các đơn vị phải khắc phục ngay hư hỏng trên tuyến đường thi công; thường xuyên tưới nước giảm bụi; yêu cầu phương tiện che chắn, vệ sinh sạch sẽ trước khi ra khỏi mỏ, công trường; tuân thủ tốc độ và tải trọng theo quy định.

Tỉnh cũng yêu cầu giảm mật độ xe trong các khung giờ phù hợp, đảm bảo sinh hoạt, nghỉ ngơi của người dân. Trường hợp vi phạm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường sẽ bị xử lý nghiêm.

Ban Quản lý dự án giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai làm việc với các nhà thầu, địa phương có liên quan để thống nhất việc hỗ trợ hợp lý cho những hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp do việc vận chuyển vật liệu đất đắp gây ra trên các tuyến đường phục vụ thi công.

Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, dự án mở rộng sân bay Phù Cát rất quan trọng, vì vậy cần rà soát, điều chỉnh kế hoạch để cơ bản hoàn thành xây lắp, lắp đặt thiết bị và tổ chức bay hiệu chỉnh trước 5/7, chậm nhất 15/7 khai thác thương mại.

Để đảm bảo tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các nhà thầu bố trí đầy đủ nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”. Chính quyền các xã, phường phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai.

Hai xe tải chạy song song qua ngã tư khu vực trường học, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn (Ảnh: Doãn Công).

Dự án đường cất, hạ cánh số 2 có tổng mức đầu tư hơn 3.245 tỷ đồng, chiều dài trên 3.000m, rộng 45m, đảm bảo khai thác các loại tàu bay Code C như A320, A321 và tương đương.

Dự án do Liên danh Tổng công ty xây dựng Trường Sơn - Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC - Công ty TNHH Đầu tư xây dựng DACINCO thi công; giá trị hợp đồng xây lắp gần 1.960 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 12 tháng.