Cảnh sát dùng xe đặc chủng đưa người bệnh đi cấp cứu lúc rạng sáng

Khoảng 2h ngày 28/2, trong lúc tuần tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại phường Liên Chiểu, tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng, tiếp nhận thông tin bà L.T.Y. (57 tuổi, trú tại phường Liên Chiểu, Đà Nẵng) bị đau tức ngực, khó thở, cần đi cấp cứu nhưng không có phương tiện.

Xác định tình huống nguy cấp, tổ công tác lập tức sử dụng xe đặc chủng đưa bà Y. đến Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu cấp cứu.

Bà Y. được lực lượng cảnh sát giao thông đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời (Ảnh: Cảnh sát giao thông Đà Nẵng).

Nhờ được hỗ trợ kịp thời trong đêm, bà Y. đã qua cơn nguy hiểm và sức khỏe đã ổn định.

Xúc động và cảm kích với hành động của lực lượng cảnh sát giao thông, chồng của bà Y. đã viết thư cảm ơn gửi tới Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng về sự hỗ trợ tận tâm, đầy trách nhiệm của tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp.