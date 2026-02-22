Cánh rừng lưu giữ báu vật 2.500 tuổi ở Lâm Đồng

Một quần thể thông đỏ quý hiếm, với nhiều cây có tuổi đời lên đến 2.500 năm, đã được phát hiện và đang được bảo tồn tại núi Voi, xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng. Khu vực này hiện đã được khai thác du lịch sinh thái, thu hút du khách đến chiêm ngưỡng "báu vật" của rừng.

Quần thể thông đỏ này phân bố trên diện tích hàng trăm hecta, ở độ cao từ 1.500-1.700m trên núi Voi. Thông đỏ (Taxus Wallichiana Zuc), thuộc họ thanh tùng (Taxaceae), là loài thực vật đặc hữu thuộc Nhóm IA và có tên trong Sách đỏ Việt Nam.

Theo một cán bộ kiểm lâm, quần thể thông đỏ tự nhiên tại núi Voi có khoảng 400 cây lớn quý hiếm, trong đó hàng chục cây có tuổi đời từ 2.000 đến 2.500 năm.

Nhằm kết hợp bảo tồn và phát triển du lịch, tỉnh Lâm Đồng đã giao cho một đơn vị tổ chức các tour du lịch khám phá quần thể thông đỏ. Đơn vị này đã đầu tư xây dựng đường dẫn và cơ sở hạ tầng để phục vụ du khách.

Một gốc thông đỏ 2.500 năm tuổi sừng sững vươn mình trên tán rừng ở đỉnh núi Voi.

Một gốc thông đỏ 2.000 năm tuổi, với đường kính thân gần 2m và cao hơn 30m, đã được bảo vệ nghiêm ngặt và đưa vào tour du lịch sinh thái rừng. Ông Vũ Quốc Khánh, cán bộ Hạt Kiểm lâm Đức Trọng, Lâm Đồng, cho biết.

Cạnh gốc thông đỏ 2.000 năm tuổi, một miếu thờ Thần rừng, Thần cây đã được lập nên, thể hiện sự tôn kính và cầu mong bình an cho khu rừng.

Thân cây thông đỏ 2.000 năm tuổi trơn nhẵn, ít bị rong rêu hay thực vật ký sinh bám vào.

Ở độ cao gần 1.700m, hàng chục gốc thông đỏ phân bố gần nhau, vươn mình thẳng tắp lên trời xanh. Các nhà khoa học đã xác định được tuổi đời của những gốc thông này là 2.500 năm, theo ông Vũ Quốc Khánh.

Rễ của cây thông đỏ 2.000 năm tuổi nổi trên mặt đất, cuồn cuộn như những con trăn rừng, tạo nên một cảnh tượng kỳ vĩ.

Già K'Ten, người K'ho, xã Hiệp Thạnh, đã gắn bó hàng chục năm với rừng thông đỏ núi Voi và được giao trọng trách quản lý, bảo vệ các "cụ thông đỏ". Ông K'Ten chia sẻ: "Ngày nào tôi cũng cố gắng đến thăm các "cụ thông đỏ". Mỗi lần gặp, tôi đều ôm, dùng tay vỗ vào thân cây hỏi thăm sức khỏe, giống như hỏi han những người bạn thân".

Du khách đang khám phá và chụp hình với gốc thông đỏ 2.500 tuổi trên đỉnh núi Voi, Lâm Đồng.

Ông Vũ Quốc Khánh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ quần thể thông đỏ: "Quần thể thông đỏ quý hiếm là báu vật nên lực lượng kiểm lâm kết hợp cùng các đơn vị chủ rừng, người dân nhận khoán... ra sức bảo vệ. Cùng với việc ngăn chặn các hành vi xâm hại lâm sản, chúng tôi thường xuyên tuần tra, ngăn chặn hỏa hoạn để bảo vệ rừng".