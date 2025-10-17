Cảnh báo áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Chiều 17/10, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo dự báo, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 130,2 độ Kinh Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20-25km/h, có khả năng mạnh lên thành bão.

Do ảnh hưởng của bão, ngày 19/10 vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m, biển động mạnh.

Các địa phương được yêu cầu thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết thông tin về áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh (Ảnh: Tiến Thành).

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn.

Các địa phương cũng phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống; trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Trước đó, Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết từ nay tới cuối năm trên khu vực Biển Đông còn khoảng 3 cơn bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động, trong đó có 1-2 cơn bão có khả năng ảnh hưởng tới đất liền Việt Nam.

Ngoài các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai được ban hành định kỳ, Cục Khí tượng Thủy văn cho biết các cơ quan và người dân có thể theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo dông, lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực tại địa chỉ: http://iweather.gov.vn/ và http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/.