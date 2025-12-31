Cần Thơ phấn đấu đến 2030 thu ngân sách ước đạt 57.000 tỷ đồng

Ngày 30/12, Hội đồng nhân dân TP Cần Thơ thông qua điều chỉnh quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu phát triển của TP Cần Thơ đặt ra đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Cần Thơ là trung tâm của vùng về thương mại, du lịch, logistics, kinh tế biển, công nghiệp chế biến, công nghệ chiến lược, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, trung tâm khởi nghiệp, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển văn hoá, thể thao của cả vùng.

Cùng với đó là đô thị hạt nhân vùng, có hạ tầng chiến lược được hoàn thiện đồng bộ, thông suốt trong thành phố và kết nối thuận lợi với các tỉnh lân cận; xây dựng con người Cần Thơ giàu bản sắc, có lý tưởng cách mạng, có đạo đức, trí tuệ, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, môi trường và an ninh nguồn nước được bảo vệ; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo vững chắc.

Một góc TP Cần Thơ (Ảnh: H.L).

Theo quy hoạch của TP Cần Thơ, mục tiêu giai đoạn 2026-2030 tốc độ tăng trưởng bình quân trên 10%/năm; phấn đấu đến 2030 tổng thu ngân sách ước đạt 57.000 tỷ đồng; GRDP/người năm 2030 là 8.500 USD (theo giá hiện hành).

Thành phố cũng đặt mục tiêu dân số trung bình hơn 3,3 triệu người; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt tối thiểu 0,78; tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh đạt khoảng 75,5 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm.

Đến năm 2050, mục tiêu của TP Cần Thơ trở thành đô thị sông - biển hiện đại đặc sắc của Đông Nam Á, là “cửa ngõ Mekong xanh - thông minh - giàu bản sắc”, trung tâm năng lượng, logistics sông - biển và dịch vụ đô thị cao cấp của tiểu vùng, công nghiệp xanh - tuần hoàn, dẫn dắt chuỗi giá trị nông nghiệp phát thải thấp; xã hội tri thức, văn minh, người dân có chất lượng sống cao, môi trường an toàn, hạ tầng hiện đại, kết nối thông minh và bền vững.

Để đạt các mục tiêu đề ra, Cần Thơ cũng đưa ra 7 quan điểm phát triển, các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; phương hướng phát triển các ngành quan trọng; phương án tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội; phương án phát triển hệ thống đô thị và tổ chức lãnh thổ khu vực nông thôn, các khu chức năng, kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội; định hướng sử dụng đất; phương án bảo vệ môi trường; khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; các dự án ưu tiên đầu tư; giải pháp nguồn lực thực hiện quy hoạch.