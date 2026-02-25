Cán bộ TPHCM được cử đi học nhưng không đạt kết quả phải hoàn tiền

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2026. Kế hoạch nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự nghiệp phát triển của đất nước.

Đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng là cán bộ, công chức đang làm việc tại các sở, ngành, cơ quan Đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ, công chức cấp xã; viên chức đơn vị sự nghiệp.

Cán bộ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM (Ảnh: Bảo Quyên).

Theo kế hoạch, cán bộ, công chức, viên chức ở TPHCM được đào tạo, bồi dưỡng cả trong nước và nước ngoài. Việc đào tạo trong nước tập trung vào các nội dung: văn hóa công vụ, quản lý đô thị hiện đại; phát triển kinh tế và khoa học công nghệ; phát triển giáo dục, văn hóa, du lịch và đẩy mạnh cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số, công nghệ số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động quản lý, phục vụ nhân dân…

Thành phố cũng tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp xã. Nội dung bồi dưỡng bao gồm thanh tra, nội vụ, công tác dân tộc, tôn giáo, xã hội và người có công, tiếp công dân, quản lý tài chính, quản lý nhà nước lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị thông minh và chuyển đổi số.

Việc đào tạo tại nước ngoài tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu, xây dựng và tổ chức các chương trình bồi dưỡng theo đề án, kế hoạch và chỉ đạo của Thành ủy, UBND TPHCM; các chương trình hợp tác hàng năm giữa TPHCM với quốc tế.

Thành phố cũng nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, hình thành cơ sở dữ liệu về đào tạo cho cán bộ, công chức, viên chức.

Việc đào tạo được tổ chức theo hướng chọn lọc nội dung thiết thực, phù hợp từng nhóm đối tượng và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực. Thành phố đặt mục tiêu 100% công chức hoàn thành tối thiểu một tuần bồi dưỡng (40 tiết/năm).

UBND TPHCM giao các sở, ngành, xã, phường, đặc khu chủ động trong việc bồi dưỡng đối với các chức danh nghề nghiệp đã được các bộ quản lý chuyên ngành ban hành chương trình.

Các đơn vị theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm về trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được cử tham gia đào tạo, nhưng không đạt kết quả theo yêu cầu để có biện pháp nhắc nhở, xử lý và bồi hoàn kinh phí theo quy định.