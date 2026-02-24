TPHCM áp dụng phần mềm chung để đánh số nhà

UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc triển khai ứng dụng phần mềm thống nhất trong công tác đánh số và gắn biển số nhà trên toàn địa bàn.

Theo đó, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM được giao chủ trì nghiên cứu, đánh giá, xây dựng, lựa chọn và hoàn thiện phần mềm ứng dụng công nghệ GIS dùng chung. Phần mềm này phục vụ công tác đánh số và gắn biển số nhà trên toàn địa bàn, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả năng kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị theo quy định.

Một biển số nhà 6 xuyệt tại đường Huỳnh Tấn Phát, TPHCM trước đây (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trung tâm Chuyển đổi số chịu trách nhiệm điều phối, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả năng kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan theo quy định.

Về lộ trình, thành phố yêu cầu triển khai trong quý I/2026, trên cơ sở đánh giá toàn diện các mô hình đã thực hiện. Trường hợp phần mềm GIS đang áp dụng tại phường An Khánh đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, kỹ thuật và rút ngắn thời gian triển khai, thành phố ưu tiên nâng cấp để sử dụng chung; nếu không đạt yêu cầu, TPHCM sẽ tổ chức xây dựng phần mềm mới theo quy định.

Sở Xây dựng được giao phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số rà soát, chuẩn hóa quy trình nội bộ và thủ tục hành chính “Cấp Giấy chứng nhận số nhà”. Đồng thời, đơn vị hướng dẫn chuyên môn, tiêu chuẩn kỹ thuật; cung cấp, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành về nhà ở, bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước theo các thông tư của Bộ Xây dựng.

UBND các phường, xã, đặc khu có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin hiện trạng; tham gia rà soát, đánh giá thực tế tại địa phương; bố trí nhân sự phục vụ khảo sát, thử nghiệm, vận hành. Sau khi phần mềm được đưa vào hoạt động chính thức, các địa phương tổ chức cập nhật, khai thác, sử dụng, bảo đảm dữ liệu được duy trì thường xuyên, liên tục.